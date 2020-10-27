НГИИ продолжает работу по реализации стратегии развития

— Нам необходимо решить немало вопросов, касающихся будущего НГИИ. У нас сегодня расширенный круг экспертов, и всем вместе нам предстоит решить, в каком направлении мы будем двигаться ближайшие полгода. И важно предусмотреть все варианты: от возможности очной работы до необходимости уйти в онлайн, но при этом сохранить следование выбранному маршруту, — отметил ректор вуза Дмитрий Дубров.

На ближайшую пятилетку с 2020 по 2025 год у НГИИ большие планы, а именно стать одним из ведущих вузов международной сети арктических университетов, которые принимают непосредственное участие в решении стратегических задач по развитию Арктики с фокусом на информационные технологии, изучение мерзлоты, горного дела, здоровьеснабжения и экологические исследования в условиях Крайнего Севера.

На сегодняшний день НГИИ владеет всеми возможными ресурсами для реализации поставленных задач.

— Всё, что мы делаем, направленно на качественное преобразование жизни в Норильске. Это касается и городской среды, и туризма, и поддержки бизнеса, и, конечно, образовательного проекта, ради обсуждения которого мы все здесь сегодня собрались. Важно, чтобы стратегия, которую мы приняли, и внедрением которой занимаемся, максимально учитывала потребности города и компании, — подчеркнул Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска.

Реализацию стратегии НГИИ начал еще до пандемии. И уже сегодня проделана не малая работа. Запущен Арктический центр информационных технологий, задача которого — развитие цифровой инфраструктуры в Арктике. Произведён ребрендинг кафедры информационных технологий. Также создан Арктический мерзлотный исследовательский центр (АМИЦ), который занимается мониторингом вечномёрзлых грунтов в Норильске.

В области экологии и здоровьеснабжения были созданы экологопросветительский центр «Ноосфера» и научно-исследовательский центр «Экология здоровья». Помимо этого, планируется запустить сайт с каналом визуализации мониторинга воздуха «Эковизор», а также электронный ресурс школы общественных экологических инспекторов.

Разработан проект полигона подготовки геомехаников, геологов и горных инженеров. Спроектирован стенд для испытаний и демонстрации работы различных видов систем крепления выработок.

Помимо этого, разработаны программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки, запущена онлайн-школа социальных компетенций, открыто шесть магистерских программ, которые созданы по запросу города и компании «Норникель».

— Мы прошли большой путь при разработке стратегии. И сегодня у нас есть все ресурсы, включая финансирование, для того, чтобы претворять в жизнь задуманное. Главное — понимать, что изменения наступают быстрее, чем мы к ним готовимся, поэтому интенсивность реализации стратегии обязана быть высокой, — отметила Людмила Ахметчина, начальник управления по персоналу и социальной политике ЗФ «Норникеля».