Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма

Всего из Красноярского края было подано 80 заявок на участие, и только 10 из них получили гранты. Среди победителей озеро Лама (Плато Путорана), где, благодаря поддержке Ростуризма, появятся глэмпинги, и будут оборудованы экологические тропы. Также среди победителей нацпарк «Шушенский бор», Манский район, а туристические фирмы севера края приобретут снегоходы, квадроциклы и судно на воздушной подушке для трансфера туристов.

- Туристическая отрасль признана одной из самых пострадавших от пандемии. Значимой мерой поддержки на региональном уровне стал грантовый конкурс, в котором 44 проекта получили 20 млн рублей. Аналогичная поддержка на федеральном уровне окажет существенную помощь туристическому бизнесу. Надеемся, она будет носить регулярный характер, - отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.