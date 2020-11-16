Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма
Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма
По итогам грантового конкурса от Ростуризма 10 туркомпаний получат финансовую поддержку на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма.
Всего из Красноярского края было подано 80 заявок на участие, и только 10 из них получили гранты. Среди победителей озеро Лама (Плато Путорана), где, благодаря поддержке Ростуризма, появятся глэмпинги, и будут оборудованы экологические тропы. Также среди победителей нацпарк «Шушенский бор», Манский район, а туристические фирмы севера края приобретут снегоходы, квадроциклы и судно на воздушной подушке для трансфера туристов.
- Туристическая отрасль признана одной из самых пострадавших от пандемии. Значимой мерой поддержки на региональном уровне стал грантовый конкурс, в котором 44 проекта получили 20 млн рублей. Аналогичная поддержка на федеральном уровне окажет существенную помощь туристическому бизнесу. Надеемся, она будет носить регулярный характер, - отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.