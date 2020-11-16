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Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма

Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма

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Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма

По итогам грантового конкурса от Ростуризма 10 туркомпаний получат финансовую поддержку на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма.

Десять краевых туркомпаний получат финансирование от Ростуризма

Всего из Красноярского края было подано 80 заявок на участие, и только 10 из них получили гранты. Среди победителей озеро Лама (Плато Путорана), где, благодаря поддержке Ростуризма, появятся глэмпинги, и будут оборудованы экологические тропы. Также среди победителей нацпарк «Шушенский бор», Манский район, а туристические фирмы севера края приобретут снегоходы, квадроциклы и судно на воздушной подушке для трансфера туристов.

- Туристическая отрасль признана одной из самых пострадавших от пандемии. Значимой мерой поддержки на региональном уровне стал грантовый конкурс, в котором 44 проекта получили 20 млн рублей. Аналогичная поддержка на федеральном уровне окажет существенную помощь туристическому бизнесу. Надеемся, она будет носить регулярный характер, - отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Фото из открытых источников
16 ноября в 17:34 390
Ростуризм
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