Десять волонтёров вылетели в лагерь спасателей на реку Амбарную

Главной задачей волонтёров станет распределение сорбента на берегу. Все работы будут проходить под руководством спасателей.

Сейчас на месте аварии трудятся около 160 человек, вместе со сводным отрядом ФГБУ «Морспасслужба», ООО «СПАС Природа», АО «НТЭК».

Активно принимают участие выдвиженцы из корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер», в который входят работники ООО «Медвежий ручей», ООО «Заполярная строительная компания», предприятия «Единое складское хозяйство», рудника «Маяк» и АО «НТЭК».