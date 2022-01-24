В аэропорту Норильск появилась новая техника

Парк пополнился обновлённой аэродромной тормозной тележкой отечественного производства АТТ–ВПП. Её главная задача — замер коэффициента сцепления взлётно–посадочной полосы. Как рассказал Сергей Перегонцев, ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Норильск, замер, по сути, представляет оценку тормозного пути: «У тележки на одном из колёс стоит внутреннее измерительное колесо. Его проскальзывание, возникающее при буксировке тележки из–за разницы диаметров колёс, приводит к появлению тормозящей силы, которая вызывает внутренние напряжения в конструкции тележки, фиксируемые датчиком усилий. Эти усилия замеряются электронными датчиками, показания передаются на блок. Сам замер происходит на скорости 70 км/ч (плюс–минус 5 км/ч), а тележка цепляется к автомобилю за фаркоп. Замер ведётся по двум сторонам взлётной полосы, в тех же плоскостях, где её касаются стойки шасси садящегося/взлетающего самолёта».

Новая тележка имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущим поколением. В частности, она более автоматизирована — нет необходимости переключать муфту сцепления вручную, чтобы начать замер. Это особенно удобно, когда на улице непогода. Питание тележки включается ещё в ангаре, когда её цепляют к ведущему автомобилю. Кроме того, она оборудована аккумулятором, потому не требует питания от автомобиля и становится более мобильной. Погрешность показателей нового оборудования — 0,2 единицы, что в пределах допустимых норм, говорят специалисты.

«Управление, включение и выключение АТТ–ВПП ведётся из салона автомобиля–буксировщика, беспроводная передача данных происходит по GSM–связи, встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную работу блока регистрации и тележки. Современная блокировочная электромагнитная муфта даёт точность замеров (погрешность — менее 1%) при любом состоянии аэродромной поверхности (снег, дождь, изморозь, лёд)», — отмечают в аэропорту.

Специалисты добавляют, что получаемые с тележки данные передаются пилотам, чтобы они принимали верное решение при посадке, а также начальнику смены аэродромной службы, который отвечает за дополнительную очистку или обработку полосы.

Стоимость приобретения — около 3,5 млн рублей.