МАУ ИЦ «Норильские новости»

В аэропорту Норильск появилась новая техника

В аэропорту Норильск появилась новая техника

Главная / Новости / Город

В аэропорту Норильск появилась новая техника

Новая аэродромная тормозная тележка даёт точность замеров при любом состоянии аэродромной поверхности (снег, дождь, изморозь, лёд)

Парк пополнился обновлённой аэродромной тормозной тележкой отечественного производства АТТ–ВПП. Её главная задача — замер коэффициента сцепления взлётно–посадочной полосы. Как рассказал Сергей Перегонцев, ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Норильск, замер, по сути, представляет оценку тормозного пути: «У тележки на одном из колёс стоит внутреннее измерительное колесо. Его проскальзывание, возникающее при буксировке тележки из–за разницы диаметров колёс, приводит к появлению тормозящей силы, которая вызывает внутренние напряжения в конструкции тележки, фиксируемые датчиком усилий. Эти усилия замеряются электронными датчиками, показания передаются на блок. Сам замер происходит на скорости 70 км/ч (плюс–минус 5 км/ч), а тележка цепляется к автомобилю за фаркоп. Замер ведётся по двум сторонам взлётной полосы, в тех же плоскостях, где её касаются стойки шасси садящегося/взлетающего самолёта».

Новая тележка имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущим поколением. В частности, она более автоматизирована — нет необходимости переключать муфту сцепления вручную, чтобы начать замер. Это особенно удобно, когда на улице непогода. Питание тележки включается ещё в ангаре, когда её цепляют к ведущему автомобилю. Кроме того, она оборудована аккумулятором, потому не требует питания от автомобиля и становится более мобильной. Погрешность показателей нового оборудования — 0,2 единицы, что в пределах допустимых норм, говорят специалисты.

«Управление, включение и выключение АТТ–ВПП ведётся из салона автомобиля–буксировщика, беспроводная передача данных происходит по GSM–связи, встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную работу блока регистрации и тележки. Современная блокировочная электромагнитная муфта даёт точность замеров (погрешность — менее 1%) при любом состоянии аэродромной поверхности (снег, дождь, изморозь, лёд)», — отмечают в аэропорту.

Специалисты добавляют, что получаемые с тележки данные передаются пилотам, чтобы они принимали верное решение при посадке, а также начальнику смены аэродромной службы, который отвечает за дополнительную очистку или обработку полосы.

Стоимость приобретения — около 3,5 млн рублей.

Текст Евгений Стренадко
24 января в 10:20 330
ПромплошадкаТехнопарк
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также