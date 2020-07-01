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Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до конца июля

Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до конца июля

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Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до конца июля

Санаторий "Солнечный-2", посёлок Тесь

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал документ, который продляет запрет на работу детских лагерей.

Открыться места отдыха для детей смогут после 31 июля. Ранее планировалось открыть их уже с 1 июля. Исключение делается лишь для одного лагеря. Это «Гагаринец» Канского детского дома имени Гагарина. Он сможет принять воспитанников детского дома на оздоровление и отдых.

Также губернатор подписал ещё один указ. Он отменяет все ранее установленные на дорогах региона контрольные посты. Напомним, там должны были измерять температуру всем въезжающим и отправлять заболевших в больницы.

1 июля в 15:54 680
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