Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до конца июля
Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до конца июля
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал документ, который продляет запрет на работу детских лагерей.
Открыться места отдыха для детей смогут после 31 июля. Ранее планировалось открыть их уже с 1 июля. Исключение делается лишь для одного лагеря. Это «Гагаринец» Канского детского дома имени Гагарина. Он сможет принять воспитанников детского дома на оздоровление и отдых.
Также губернатор подписал ещё один указ. Он отменяет все ранее установленные на дорогах региона контрольные посты. Напомним, там должны были измерять температуру всем въезжающим и отправлять заболевших в больницы.