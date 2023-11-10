Детский сад в Кайеркане преобразится

Здание детского сада входит в перечень объектов Комплексного плана социально– эономического развития города, которые финансирует компания «Норникель».

Как рассказал руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Шишкунов, здесь стартовала масштабная работа. Изменения как снаружи, так и внутри объекта с каждым днём всё заметнее:

«Перед началом основных работ из здания вывезли весь мусор. Затем начали демонтаж: в соответствии с проектом он касается перегородок, старых коммуникаций, инженерных систем. Всё будет новое. По сути, прежним останется только каркас здания. В ближайшее время у нас в планах — работы на кровле, возведение перегородок, установка магистральных электрических кабелей и настройка вентиляции. То есть до конца года мы обеспечим полный тепловой контур здания для работы в зимний период», — пояснил Сергей Шишкунов.

Ещё в летнюю навигацию фирма–подрядчик ООО «СК «Лидер» доставила в Норильск необходимые для работы материалы, подготовила оборудование. До наступления холодов пространство вокруг детского сада частично благоустроили.

«На прилегающей территории мы оборудуем игровую и спортивную площадки, чтобы дети смогли играть и активно проводить время на свежем воздухе. Кроме того, у здания будет красивый, современный фасад. Всё увидите во втором квартале будущего года. После введения объекта в эксплуатацию он будет передан администрации города по договору пожертвования», — отметил руководитель проектного офиса ЗФ «Норникеля».

«Лидер» тем временем не просто держит заданный высокий темп, но и набирает обороты в выполнении поставленных задач. Работа в Норильске для них не в новинку. На счету строительной компании уже значатся спортхолл «Айка», общежитие в Талнахе на ул. Космонавтов, 25, жилой дом на пр–де Солнечном, 12, и ряд объектов по благоустройству территории.

Антон Чанчиков, начальник участка ООО «СК «Лидер», отметил:

«К ремонту детского сада мы приступили в сентябре. Оценили состояние здания, будем ремонтировать, реконструировать, менять изношенные детали. Сейчас на подходе установка окон, внутренние отделочные работы и начало фасадных. В результате и ограждающие конструкции будут укреплены, и декоративное оформление здания порадует будущих воспитанников и жителей района».

В эксплуатацию детский сад будет передан в 2024 году.