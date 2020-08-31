3 сентября в 16.00 «Единая Россия» проведёт акцию «Диктант Победы». Свои знания об истории Великой Отечественной войны проверят жители России и 75 стран мира. Приглашаем вас принять участие в самом масштабном международном патриотическом проекте. Заходите на ДИКТАНТПОБЕДЫ.РФ, регистрируйтесь, присоединяйтесь к нам онлайн!

Места проведения акции в Норильске:

Центральный район, Ленинский проспект, 20а, публичная библиотека;

Кайеркан, ул. Надеждинская, 16, гимназия № 11;

Кайеркан, ул. Строительная, 2а, библиотека № 10.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию на ДИКТАНТПОБЕДЫ.РФ.