Для Арктики строят три сторожевых корабля

Пограничный сторожевой корабль I ранга «Пурга» в интересах пограничной службы ФСБ России был заложен в июле 2020 года на Выборгском заводе, ещё два аналогичных строятся на Адмиралтейских верфях. После постройки и передачи заказчику корабли будут нести службу в арктических морях России.

Арктический сторожевой корабль проекта 23550 «Ермак», строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области оснастят системой управления с навигационным комплексом «Беринг», которая позволит сделать его частично беспилотным, сообщают «Морские вести России».

Как пояснили специалисты, преимуществами «Беринга» являются преемственность функций поставляемых ранее программных комплексов, а также возможность расширения функций программными модулями, используемыми для безэкипажного судовождения, которые предназначены для решения задач расхождения с целями в автоматическом режиме. Оно означает возможность находить препятствия на своём пути, например льдины, и предлагать экипажу способы их обойти. Кроме того, с помощью «Беринга» можно будет научить корабль швартоваться в автоматическом режиме.

Разработчики отмечают, что интегрированная система управления надводным кораблём (ИСУ НК) на базе «Беринга» разработана специально для нового сторожевика. Аппаратура на борту корабля свяжет в едином комплексе управление техническими средствами, системы центрального командного пункта и командного пункта управления пограничной деятельностью, а также подсистемы обработки навигационной информации. Кроме того, в единый контур управления войдут система технической диагностики, каютная локальная сеть и система сбора информации с камер и датчиков на корабле.