Для Арктики восстановлена работа спецлаборатории для испытаний оружия в экстремальных условиях

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатомётного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 мм) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затруднённых (запыление, дождевание) условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Первые испытания российское оружие, перед тем как попадёт в войска, проходит в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящего в Ростех, во время специальных всепогодных тест-драйвов. Проверяются не только новые образцы, но и различные партии автоматов и пулеметов, уже принятых на вооружение.

С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось и предприятию пришлось её законсервировать. В итоге лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело. Специалистам предприятия удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.