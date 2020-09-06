Для Быстринского ГОКа в Забайкалье ищут ресурсы

«Норникель» в 2020 году начал разведку на четырёх новых месторождениях в Забайкальском крае для расширения ресурсной базы одного из наиболее перспективных проектов — Быстринского ГОКа. Ранее компания вела разведку на Шахтаминской и Чингитайской площадях, но не нашла существенных запасов и в 2019 году сдала лицензии.

В 2020 году «Норникель» получил лицензии и права на разведку на Южно–Аленуйской, Северо–Аленуйской, Восточно–Выстовской и Западно–Мостовской площадях в Забайкалье. Прогнозные ресурсы месторождений неизвестны. По данным Российского федерального геологического фонда, поиски месторождений меди и золота на Аленуйской площади ведутся за счёт средств предприятия, а окончание работ ожидается в 2022 году.

Напомним, Быстринский ГОК мощностью 10 млн тонн руды был введён в промышленную эксплуатацию в 2019 году. Запасы руды оцениваются в 341 млн тонн с содержанием 0,7% меди и 0,9 г золота на тонну. В прошлом году ГОК переработал 7,5 млн тонн добытых руд и произвёл 170,9 тыс. тонн медного концентрата и 312,6 тонны золотого концентрата.