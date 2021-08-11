Для повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарников

Кустарники подрезают в районе пешеходных переходов и перекрёстков. Главная цель - обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП.

- Такие работы мы проводим ежегодно, а на некоторых участках и по два раза за период цветения. В соответствии с требованиями безопасности, растительность на разделительных газонах не должна ограничивать видимость во время движения автотранспорта на перекрёстах и пешеходных переходах, а также загораживать дорожные знаки и светофоры, - пояснил Андрей Шрайнер.

Во избежание образования «слепых» зон необходимо обеспечить «треугольники» видимости. Например, на расстоянии 50 метров от заданного участка, с учётом скорости движения авто в 60 км/ч. В этом случае высота зелёных насаждений не должна превышать полуметра. Выявление «слепых» зон проводится при ежедневном осмотре дорожных сетей.