МАУ ИЦ «Норильские новости»

Для повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарников

Для повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарников

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Для повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарников

Как пояснил и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» Андрей Шрайнер, удалению подлежат только те ветки, которые свисают на проезжую часть и ограничивают видимость. Сами растения ни в коем случае не выкорчёвывают.

Для повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарниковДля повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарниковДля повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарниковДля повышения безопасности движения на разделительных газонах подрезают ветви кустарников

Кустарники подрезают в районе пешеходных переходов и перекрёстков. Главная цель - обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП.

- Такие работы мы проводим ежегодно, а на некоторых участках и по два раза за период цветения. В соответствии с требованиями безопасности, растительность на разделительных газонах не должна ограничивать видимость во время движения автотранспорта на перекрёстах и пешеходных переходах, а также загораживать дорожные знаки и светофоры, - пояснил Андрей Шрайнер.

Во избежание образования «слепых» зон необходимо обеспечить «треугольники» видимости. Например, на расстоянии 50 метров от заданного участка, с учётом скорости движения авто в 60 км/ч. В этом случае высота зелёных насаждений не должна превышать полуметра. Выявление «слепых» зон проводится при ежедневном осмотре дорожных сетей.

Фото Ирина Яринская
11 августа в 14:44 540
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