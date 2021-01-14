Для прокладывания более безопасного маршрута во льдах будет создана единая платформа цифровых сервисов Севморпути

Пока готовятся предложения по созданию и внедрению единой платформы цифровых сервисов, представляемых в акватории Северного морского пути, ведётся работа над концепцией, которая должна появиться к апрелю 2021 года. После этого планируется провести итоговое обсуждение со всеми участниками процесса, которые должны принять решение о создании уже самой системы.

Речь идёт о создании некоего ледового рутинга - процесса определения маршрута следования информации в сетях связи - своего рода математической модели с использованием искусственного интеллекта для прокладывания маршрута во льдах.

В качестве примера специалисты говорят об условном мобильном приложении, которое позволяло бы капитану на мостике видеть всю обстановку - контролировать ледовую ситуацию, расстановку аварийно-спасательного флота, заходить в различные информационные системы как федеральных органов, так и основных участников процесса.