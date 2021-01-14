Для прокладывания более безопасного маршрута во льдах будет создана единая платформа цифровых сервисов Севморпути
Для прокладывания более безопасного маршрута во льдах будет создана единая платформа цифровых сервисов Севморпути
Росатом в кооперации с Норникелем, НОВАТЭКом, Роснефтью и Газпромом планирует к апрелю 2021 года создать концепцию единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.
Пока готовятся предложения по созданию и внедрению единой платформы цифровых сервисов, представляемых в акватории Северного морского пути, ведётся работа над концепцией, которая должна появиться к апрелю 2021 года. После этого планируется провести итоговое обсуждение со всеми участниками процесса, которые должны принять решение о создании уже самой системы.
Речь идёт о создании некоего ледового рутинга - процесса определения маршрута следования информации в сетях связи - своего рода математической модели с использованием искусственного интеллекта для прокладывания маршрута во льдах.
В качестве примера специалисты говорят об условном мобильном приложении, которое позволяло бы капитану на мостике видеть всю обстановку - контролировать ледовую ситуацию, расстановку аварийно-спасательного флота, заходить в различные информационные системы как федеральных органов, так и основных участников процесса.