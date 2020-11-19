Для путешествий по Таймыру

В число получателей федерального финансирования вошли пять организаций, работающих на территории туристско-рекреационного кластера «Арктический». Это клуб исследователей Таймыра, проект «Легенды тундры» этностойбища «Тыяха», компании «ПутораныТур» и «Территория Путорана», а также индивидуальный предприниматель Александр Евлаш.

Конкурс на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, был объявлен в апреле. Максимальная сумма гранта, на которую могли рассчитывать участники конкурса, — 3 млн рублей. При этом грантополучатели должны вложить в проект собственные средства — не менее 30% от объёма запрашиваемой суммы.

Представители туркластера «Арктический» получили гранты на общую сумму более 13,5 млн рублей.

Александр Евлаш планирует купить судно на воздушной подушке для доставки гостей к удалённым красотам Таймыра. Это позволит увеличить туристический поток в среднем ценовом сегменте.

Для дальнейшей работы проекта «Легенды тундры» закупят снегоходы, на которых будут доставлять туристов к этностойбищу в таймырской тундре, чтобы познакомить их с историей и культурой коренных народов Крайнего Севера, с бытом и традициями настоящих оленеводов.

Снегоходы нужны и «ПутораныТур» для организации туров в западной части плато Путорана, в районе озера Лама и впадающих в него рек Хойси, Бунисяк, Бучарама, Геологическая, Амон-Юрях.

«Территория Путорана» на грантовые средства построит глемпинг на озере Лама. В купольных шатрах смогут проживать до 12 человек одновременно. Здесь же для туристов будут предусмотрены кухня и пространство для проведения различных мероприятий.

Проект клуба исследователей Таймыра посвящён созданию паспортов туристических маршрутов на Таймыре. Более 30 лет клуб занимается изучением локальной истории и географии. Их знания будут полезны всем работающим на территории туроператорам и гостям полуострова.

Напомним, туркластер «Арктический» создан в 2018 году и объединяет усилия Агентства развития Норильска, администраций Таймыра и Норильска, Объединённой дирекции заповедников Таймыра и частных инвесторов. Специалисты АРН оказывали помощь в составлении и подаче грантовых заявок.