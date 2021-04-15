МАУ ИЦ «Норильские новости»

Для реализации проекта «Восток Ойл» потребуется построить более 50 судов различного класса

Для реализации проекта «Восток Ойл» потребуется построить более 50 судов различного класса

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Для реализации проекта «Восток Ойл» потребуется построить более 50 судов различного класса

В этом числе десять танкеров усиленного ледового класса типа Aframax, предназначенных для вывоза продукции по Северному морскому пути.

Для реализации проекта «Восток Ойл» потребуется построить более 50 судов различного класса

Об этом вчера заявил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) генеральный директор компании «РН-Ванкор» Владимир Чернов, занимающейся реализацией проекта.

– Программа должна обеспечить значительную часть грузопотока по Северному морскому пути, — сказал Чернов в ходе презентаций комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на полях КЭФ в Красноярске. — Уже сегодня для организации вывоза продукции размещён заказ на серию из десяти танкеров высокого ледового класса. В целом для реализации проекта потребуется построить более 50 судов различного класса.

Известно, что «Роснефть» разместила заказ на танкеры, которым предстоит перевозить углеводороды в условиях сложной ледовой обстановки на дальневосточной судоверфи «Звезда».

Проект «Восток Ойл» на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год, вторая — до 100 млн тонн.

Текст Денис Кожевников
Фото из открытых источников
15 апреля в 11:11 80
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