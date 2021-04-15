Для реализации проекта «Восток Ойл» потребуется построить более 50 судов различного класса

Об этом вчера заявил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) генеральный директор компании «РН-Ванкор» Владимир Чернов, занимающейся реализацией проекта.

– Программа должна обеспечить значительную часть грузопотока по Северному морскому пути, — сказал Чернов в ходе презентаций комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на полях КЭФ в Красноярске. — Уже сегодня для организации вывоза продукции размещён заказ на серию из десяти танкеров высокого ледового класса. В целом для реализации проекта потребуется построить более 50 судов различного класса.

Известно, что «Роснефть» разместила заказ на танкеры, которым предстоит перевозить углеводороды в условиях сложной ледовой обстановки на дальневосточной судоверфи «Звезда».

Проект «Восток Ойл» на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год, вторая — до 100 млн тонн.