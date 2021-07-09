Для удобства норильчан возле медучреждений расставили лавочки и урны

Для решения этого вопроса управлению городского хозяйства необходимо было согласовать его с краевым министерством здравоохранения, так как все медицинские учреждения Норильска находятся в его ведении. Получив добро, службы приступили к расстановке лавок и урн.

– Порядка 14 лавочек с урнам появятся возле детской больницы и поликлиник города, а также возле травматологии на проезде Котульского. Все они под сохранную расписку переходят в собственность медучреждений. Поэтому в дальнейшем именно медицинские учреждения будут решать, оставляться инвентарь на месте в зимний период или нет, — пояснил Владимир Царев.