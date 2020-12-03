Для усиления мониторинга состояния хвостохранилища ТОФ «Норникель» приобрёл спецтехнику

- Учитывая площадь хвостохранилища, которая сейчас составляет 7,19 км2, а с учётом строительства второй очереди увеличится до 11 км2, новая техника позволит значительно увеличить мобильность регулировщиков, осмотрщиков и ремонтных бригад в любое время года. Многие участки хвостохранилища находятся в труднодоступных местах, поэтому снегоходы и квадроциклы, снегоболотоходы или мотовездеход — порой единственное средство, на чём можно туда добраться, - пояснил директор Талнахской обогатительной фабрики Игорь Волянский.

Высокая мобильность эксплуатационного персонала очень важна в связи с усилением контроля за выполнением законодательных норм. Кроме того, благодаря новой спецтехнике сократится время оперативных переключений внутри объекта, как и сроки проведения краткосрочных ремонтов и доставки малогабаритного оборудования и запасных частей.

Техника уже поступает в Норильск. Сейчас проводится обучение персонала на право управления ею. Планируется использовать эту технику и для проведения масштабных геодезических и топографических исследований. Лодки будут применяться для мониторинга состояния отстойных прудов гидротехнических сооружений ТОФ.

Всего на предприятие поступит три снегохода и два квадроцикла из Канады, мотовездеход из Китая и две лодки российского производства. Новая спецтехника для ТОФ обошлась компании в сумму более 19 млн рублей.

Справка:

В рамках проекта «Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 16 млн. тонн по сумме руд» в 2008-м году в шести километрах северо-западнее ТОФ началось строительство нового хвостохранилища. Сооружение предназначено для складирования «хвостов» фабрики (отвальных отходов обогащения полезных ископаемых). Строительство вела Заполярная строительная компания. В октябре 2016 года хвостохранилище введено в опытно-промышленную эксплуатацию, в апреле 2019 – в промышленную.