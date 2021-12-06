Дмитрий Карасев: «Чувствуешь себя как дома»

Петербург и Норильск связаны прочными деловыми отношениями, и управление по делам культуры и искусства администрации города уже ведёт переговоры с комитетом по культуре Северной столицы – с тем, чтобы города стали официальными побратимами. О будущем симбиозе двух городов изданию «Петербургский дневник» рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

- В Норильск недавно приезжала делегация из Петербурга во главе с председателем комитета по делам Арктики Германом Широковым. Что заинтересовало петербуржцев больше всего?

- Взаимоотношения Санкт-Петербурга и Норильска начинаются с простых деловых контактов и заканчиваются оказанием различного рода услуг. Герман Широков привозил к нам потенциальных инвесторов, которые посмотрели Норильск, оценили социальную сферу, здравоохранение, подумали, куда могли бы зайти инвесторы, работающие на развитие Норильска. Это была продуктивная встреча, вернее, множество встреч за несколько дней. Я уверен, что компании – наши и петербургские – наладят деловые контакты. У городов исторически тесные связи, потому что Норильск проектировали ленинградские архитекторы: центральная улица со сталинскими домами – это чистый Питер: ты приезжаешь в Санкт-Петербург и чувствуешь себя как дома.

- Какие предприниматели больше всего заинтересованы связями с Норильском?

- Сталепрокатчики - их больше интересовало взаимодействие с «Норникелем», фармацевты и все, кому интересно, как развивается город. В частности, у нас формируются различные подсистемы «умного города»: инициатива «Безопасный город» находится в стадии проектирования и в следующем году, по-видимому, будет запущена первая модель. Так что, если петербургские IT-специалисты захотят приехать к нам работать, мы будем рады. Норильск должен стать не просто умным, а ещё социальным, творческим, культурным городом.

- Значит, в Норильск следовало бы отправить десант творческих личностей?

- Культура у нас есть своя: популярный Заполярный театр драмы имени Маяковского гастролирует, в том числе за рубежом, мы готовы обменяться культурными проектами и для этого встречались с советником губернатора Петербурга, обсуждали возможность побратимства двух городов и способы найти больше культурных точек соприкосновения. В городе начинается большое строительство, в том числе современных школ, таких как школа Примакова в Подмосковье, которая оборудована так, чтобы отвечать всем нынешним требованиям. Новая поликлиника тоже будет построена по образцу лучших поликлиник Петербурга, с электронной записью и прочими новациями.

- Есть ли чему поучиться у норильчан? Например, строительству энергосберегающих домов?

- Жилищное строительство в городе долгое время не велось, мы только сейчас начинаем возведение новых кварталов, в которые будут переселены жители аварийных домов. Кстати, тем специалистам, которые приезжают в Норильск, чтобы работать тут врачами, педагогами, инженерами, мы тоже сразу даём квартиру. Современные дома будут возводиться по энергосберегающим технологиям, а модернизировать старые – смысла нет. Мы остановились на том, что построили умные теплоцентры: они сами ведут подачу теплоэнергии в зависимости от температуры на улице, чтобы температура воды была правильной, чтобы отопление не кочегарило, когда на улице всего -5 градусов. В одном из районов города установлена закрытая система водоснабжения, благодаря чему вода – и холодная, и горячая — стала очень чистой.

- Какие шаги предпринимает Норильск для того, чтобы и воздух тоже стал чистым?

- «Норникель» реализует «Серную программу» по снижению выброса диоксида серы, на которую будет затрачено 250 миллиардов рублей. В неё входит модернизация действующего производства на Медном и Надеждинском металлургическом заводах. Закуплено дорогостоящее оборудование, благодаря которому все выбросы серы будут улавливаться. В 2023 году оно будет установлено на «Надежде», благодаря чему выбросы снизятся на 45%, а в 2025-м после установки агрегатов на втором заводе – на 90%. Петербургские спасатели нам очень помогли летом, когда пришлось ликвидировать последствия разлива топлива на ТЭЦ 3. Они очищали берега водоёмов. А сейчас пришёл черед учёных, в том числе из петербургских НИИ - они оценивают, какие шаги надо предпринять для восстановления экологического баланса. В Норильске нет своих НИИ, но есть университет – Заполярный государственный университет имени Федоровского. Много молодых норильчан учатся в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе по целевым направлениям от «Норникеля», который сам даёт заказ институту на выпуск тех или иных специалистов. Например, сейчас очень востребованы строители.

- В советские годы Норильск был городом с самым молодым населением: средний возраст - 28 лет. И сейчас так?

- Да, у нас очень много молодёжи и людей среднего возраста. Пенсионеры, заработав денег, переезжают к вам в Петербург. Молодёжь хочет определенного уровня жизни и добивается этого. Поэтому мы и стараемся всё это предоставить: и новые дома, и современную медицину, и качественное образование. В университете строится новый кампус для студентов, уже приезжают учиться люди из других городов: в этом году было десять таких студентов. Я уверен, что норильчане будут оставаться в Норильске, им будет интересно жить там, где город растёт, где обновляются изношенные коммуникации, ремонтируются и строятся дороги, где есть современный университет, в котором учат востребованным специальностям, где строятся детские сады и школы, по полной программе работает доступная медицина. Разрабатывается система привлечения на территорию новых медицинских и преподавательских кадров. Например, если в Норильск приедет вузовский преподаватель, ему выдадут подъёмные - 700 тысяч рублей, а далее он может рассчитывать на среднюю зарплату в бюджетной сфере – 85 тысяч рублей. Если у него имеется учёная степень, может быть и больше. А средняя зарплата по всему Норильску - 115 тысяч рублей.

- Для того, чтобы оценить жизнь в Норильске, следовало бы побывать там туристом. Это возможно?

- Да, с Норильском уже работают несколько туроператоров, они предлагают и промышленный туризм с экскурсией на предприятия, и экологически-этнический, с посещением заповедных мест плато Путорана. Заходит новый проект «Затрундра»: его инвестор – сочинская «Роза Хутор». Есть горнолыжная база, строятся экотропы; за один визит можно оценить и город, и предприятие, которому в мире мало аналогов, и красоты природы. У базового авиаперевозчика NordStar, который обеспечивает связь с Норильском, фиксированная цена на билет, которая держится уже несколько лет – в районе 20 тысяч рублей из Москвы, а для пенсионеров только 4,5 тысячи рублей. Весь комплекс работ приведёт к тому, что через пять лет Норильск станет совершенно другим.