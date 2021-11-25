Дмитрий Карасев: «Городу необходимо меняться, жители Норильска ждут изменений и готовы в них участвовать»

Задачей сессии стала гармонизация планов федеральных, региональных, муниципальных властей, бизнес-структур, общественности и жителей Норильска в отношении плана социально-экономического развития города, формирование единого, понятного всем образа будущего Норильска.

Мероприятие собрало на одной площадке более ста человек: представителей федеральных органов власти, ВЭБ.РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, правительства Красноярского края, администрации Норильска, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, общественных организаций, научного и экспертного сообщества, малого и среднего бизнеса. Модерировать столь важное событие доверили McKinsey & Company, международной консалтинговой компании, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением.

В рамках стратегической сессии участники знакомились с лучшими мировыми практиками по развитию и трансформации городов. Говорили о перспективных производственных проектах, которые создадут в Норильске тысячи новых рабочих мест, строительстве и реконструкции жилья и социальных объектов, внедрении SMART-технологий, создании и развитии точек притяжения, об улучшении транспортной доступности территории и формировании положительного имиджа Норильска.

Значительную часть времени участники посвятили работе в группах по четырём стратегическим направлениям развития территории: «Производство», «Наука и технологии», «Культура и креативные индустрии», «Туризм». Реализация проектов по этим направлениям уже началась. Выдвинутые предложения помогут актуализировать и дополнить задачи по каждому из драйверов изменений.

– Нынешняя встреча в очередной раз подтвердила, что городу необходимо меняться, что жители Норильска ждут изменений и готовы в них участвовать, и что направления реновации выбраны правильно. Сейчас активно ведется работа по разработке эскизов, проектно-сметной документации на строительство новых жилых домов и социальных объектов. А в 2022–2023 годах мы увидим строительство самих зданий. Реновация позволит вновь сделать Норильск привлекательным для жизни, учёбы и работы городом, - подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасев.

- Я пришёл сюда как житель города и думаю, что моя позиция отражает мнение норильчан в целом. Хочется, чтобы Норильск стал зелёным городом, чтобы здесь строили современные с точки зрения дизайна жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Лично я готов участвовать в реализации проектов по реновации города, – поделился с собравшимися норильский предприниматель Алексей Лупка.

- На стратегической сессии было озвучено много интересных идей. Часть из них вошла в комплексный план социально-экономического развития города, часть будет реализовываться в рамках отдельных соглашений города и компании «Норникель». Лично мне показались очень интересными предложения, связанные с развитием науки и технологий. Сегодня арктическим городам для успешного существования обязательно нужно смотреть в сторону поиска и развития инноваций. Поэтому идеи по развитию Заполярного государственного университета, созданию центра мониторинга состояния многолетней мерзлоты и программы привлечения научно-педагогических кадров я считаю перспективными, – отметил заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

- Это мероприятие стало продолжением ведущейся сегодня общественной дискуссии, - подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. - Все, кто вовлечен в реновацию города, обсудили его обновление комплексно. Результаты воодушевляющие: мы смогли синхронизировать самые разные программы развития. Итоговым документом станет формирование единого видения, которое поможет в реализации стратегических проектов всем нам. Норильск будущего представляется столицей Арктики, современным, передовым городом, где производство работает во благо жителей, где можно жить и можно быть счастливым.