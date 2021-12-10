Дмитрий Карасев: «Мы будем активно поддерживать национально-культурные организации»

В заседании Совета традиционно приняли участие представители различных управлений и ведомств и руководители национально-культурных организаций, а также заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Рашит Рафиков.

Открыл заседание глава города Дмитрий Карасев. Он подвел итоги реализации в этом году муниципальной подпрограммы «Развитие межнационального согласия на территории МО город Норильск». Все плановые мероприятия по ней в 2021-м были выполнены.

В рамках конкурса социальных проектов среди национально-культурных организаций победила организация туркмен «Ватан». Кроме того, в городе состоялся традиционный фестиваль «Край – наш общий дом» с участием всех национально-культурных организаций Норильска. В следующем году муниципальная подпрограмма станет частью новой программы.

«Произойдут значимые измерения: если на протяжении нескольких лет, начиная с 2015 года, в рамках конкурса был только один проект-победитель с суммой финансирования 200 тысяч рублей, то на следующий год этой подпрограммой предусмотрено уже два проекта-победителя с суммой гранта по 500 тысяч рублей. Это расширяет возможности каждой организации по реализации социально значимых проектов», - подчеркнула начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике администрации Норильска Лидия Леу.

По словам Дмитрия Карасева, руководство города намерено отслеживать активность участников национально-культурных организаций и готово всегда их поддерживать.

«По результатам следующего года мы посмотрим, насколько востребованы эти гранты, насколько норильчане в них заинтересованы. Если увидим живой интерес, то нужно будет двигаться вперед и рассматривать возможность расширения программы. Не исключено, что сделать это удастся уже в следующем году, при условии реализации намеченных планов в первой его половине», - сказал глава Норильска.

Начальник управления по правопорядку и административной практике администрации Норильска Олег Тимченко рассказал об отдельной муниципальной программе профилактики и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, которая вступает в силу с 1 января 2022 года и предусматривает 33 мероприятия, реализуемых в течение года. Он также доложил о межведомственной работе, проделанной в году текущем: «Совместно с отделом МВД по городу Норильску, управлением по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике мы проводили профилактические мероприятия в общественных местах. Каждую пятницу и в выходные вели беседы с горожанами, в целях оздоровления криминогенной обстановки. Кроме того, по поручению главы города с мая по сентябрь в Норильске при участии сотрудников ОМВД проводились встречи с коллективами национально-культурных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе краевых трудовых отрядов старшеклассников и трудовых отрядов школьников. Была разработана отдельная методическая программа по проведению семинаров о предотвращении возможных конфликтных ситуаций в молодежной среде на национальную тематику. Как показала практика, работа на предупреждение прошла успешно».

Анализируя проделанную за год работу, заместитель главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов подчеркнул, что год прошел не только эффективно, но и командно: «Программа по профилактике правонарушений и развитию межнационального согласия создавалась межведомственно, что позволило сделать ее максимально живой, интересной и, я уверен, что в следующем году результат будет очень заметен. Считаю важным для всех наших национально-культурных объединений, социально ориентированных организаций, что благодаря совместной работе на следующий год возросло количество грантов и существенно увеличилась их сумма. Мы ожидаем, что на участие поступит еще больше заявок. Подобные локальные проекты отдельной организации существенно влияют на развитие всего нашего города. Мы наблюдаем, как наши национально-культурные организации живут и обновляются. Сегодня были представлены новые руководители сразу трех объединений. На мой взгляд, это говорит о преемственности и о том, что коллективы стремятся к самосовершенствованию».

Он также отметил, что планомерная работа норильчан ведется совместно с управлением общественных связей администрации губернатора Красноярского края и поблагодарил заместителя начальника управления Рашита Рафикова за возможность регулярно «сверять часы» и действовать консолидированно в рамках всего региона.

- Безусловно, мы мониторим ситуацию, которая происходит среди национальных объединений, диаспор и землячеств нашего края. По итогам этих наблюдений оцениваем ее как стабильную. В условиях пандемии, когда уменьшилось количество открытых мероприятий, активность снизилась, но в целом настроение у людей уже переориентировалось с межнациональных, миграционных и религиозных вопросов на вопросы социально-экономического характера.

Чувствуется определенная усталость. Поэтому как только ограничения будут сняты, люди с удовольствием будут посещать различные мероприятия, учреждения культуры. Конечно же, в этом плане у Красноярска больше возможностей. Но в Норильске существует мини-климат, здесь люди знают друг друга… Они вместе учатся, вместе работают. Чем больше будет выставок, круглых столов, спортивных состязаний, чем больше люди будут дружить между собой, рассказывать друг о друге, тем меньше станет поводов для подозрительности. В этом, наверное, заключается ментальность россиян. Они готовы впитывать новое, помогать в трудных условиях, а иначе выжить в Сибири, особенно за полярным кругом, невозможно», - ответил Рашит Рафиков.