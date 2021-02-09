Дмитрий Карасев обратился к заместителю председателя краевого правительства

1 февраля Дмитрий Карасев с рабочим визитом посетил Красноярск, где отказался подписывать четырёхстороннее соглашение, которое предусматривало 78 мероприятий на сумму 217,6 млрд рублей. В своём обращении, которое было направлено в ответ, глава города дал объяснения своим действиям:

«Также хочу отметить, что на рабочей встрече по вопросам текущего социально-экономического положения Норильска и перспектив его развития, которая состоялась 1 февраля, мною была озвучена позиция муниципалитета о необходимости придерживаться достигнутых договорённостей между четырьмя сторонами Федерация-край-муниципалитет-«Норникель» в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации от 15.01.2021 № ЮТ-П47-1пр. Подготовленные два четырёхсторонних соглашения о реализации мероприятий комплексного плана не были подписаны 22 января в связи с отсутствием источников бюджетного финансирования».

Дмитрий Карасев уверен: «Появление несогласованных всеми сторонами мероприятий без подтверждения источников финансирования может сформировать у жителей Норильска ожидания, не подкрепленные действиями и органов власти».

Потому в Красноярске глава Норильска выразил готовность заключить другой вариант соглашения на сумму около 18 млрд рублей. И как было оговорено, вчера он предоставил перечень мероприятий, которые Дмитрий Карасев предлагает убрать из проекта.