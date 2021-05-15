Дмитрий Карасев побывал с рабочим визитом в Красноярске

Напомним, жители Норильска по итогам стратегической сессии «Трансформация. Норильск — 2035», состоявшейся 3 апреля, высказали свои предложения по социально–экономическому развитию города до 2035 года. «Норильчане выдвинули порядка 200 идей по развитию и улучшению качества жизни в городе. Мы принимаем во внимание каждое мнение. Думаем о том, как воплотить эти задумки в жизнь. По опыту других городов видно, каким образом проекты можно адаптировать под те или иные условия. И мы берём всё это на заметку», — отметил Дмитрий Карасев.

Учитывая пожелания норильчан, глава города посетил в столице края ряд социальных, развлекательных объектов и объектов благоустройства. Вместе с заместителем по экономике и финансам Ириной Перетятко и заместителем по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимиром Бариновым он побывал в детском технопарке «Кванториум» — это пространство с высокотехнологичным оборудованием для ускоренного развития детей по актуальным научно–исследовательским и инженерно–техническим направлениям. Делегация ознакомилась с основными видами работы, финансовой составляющей и результатами деятельности проекта.

Ещё одним пунктом для посещения стал автодром. Пилот команды «Форвард Авто», чемпион Российской дрифт–серии GP Георгий Чивчян рассказал гостям из Норильска, по каким принципам выбираются конфигурации трасс, как обустроен автодром, и продемонстрировал, как автомобиль ведёт себя на трассе. «То, что вы делаете, очень важно для Красноярска и для Красноярского края в целом. Таких мест, как ваша трасса, в регионе мало», — отметил глава Норильска и пожелал удачи красноярским дрифтерам.

Одним из аспектов, на который указывали норильчане, было развитие велоинфраструкты. Пройдясь в Красноярске по одной из обустроенных зон с велодорожками, велопарковками и велопрокатом, Дмитрий Карасев отметил, что такой опыт действительно полезен и актуален для Норильска в любое время года.

Норильчанами также обсуждалось преобразование улицы Мира в пешеходную и размещение на ней объектов уличного общепита. В Красноярске глава города ознакомился с условиями работы мобильной кофейни, расположенной на проспекте Мира. Как пояснили её сотрудники, работать в ней можно с комфортом даже при суровых погодных условиях. А значит, такая задумка может сработать и у нас.