Дмитрий Карасев поприветствовал нового полномочного представителя губернатора края в Норильске и на Таймыре

На встрече с полномочным представителем губернатора Красноярского края по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Дмитрий Карасев обозначил основные направления жизни города, по которым коллегам предстоит взаимодействовать.

«Как вам известно, мы приступили к реализации комплексного плана социально-экономического развития города. До этого в Норильске строительство не развивалось лет 20-30, поэтому наряду к с возведением мы восстанавливаем и заново налаживаем процессы, связанные со строительством и реновацией: модернизируем отрасль, ведем переговоры с подрядными организациями, заботимся о поставке материалов в срок и в нужном количестве. Строительный сезон в Норильске короткий, действует в основном речная навигация, объёмы поставки грузов будут увеличиваться, поэтому работы предстоит немало», - сказал Дмитрий Карасев.

Также глава города рассказал о содержании улично-дорожной сети, плановых ремонтах и особенностях снегоуборки с учётом норильских зим - холодных и снежных.

«Исходя из опыта работы с вашим предшественником, именно социально-экономическое развитие города и реализация муниципальных программ будет находиться в центре вашего внимания», - отметил глава Норильска.

Он добавил, что руководство города готово предоставить полпреду все необходимые для работы материалы, а также пригласил Алексея Членова к участию в общегородских мероприятиях, в том числе планёрках и совещаниях по наиболее актуальным для территории вопросам.

Вновь назначенный полномочный представитель принял информацию к сведению и обозначил готовность к плодотворному взаимодействию.

Алексей Членов родился в 1976 году. Окончил Сибирский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ («государственное и муниципальное управление»).

С 1997 по 2021 год прошёл путь от инспектора ДПС в Красноярске до начальника ГИБДД региона. Награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней, «За доблесть в службе» и другими ведомственными наградами.