Дмитрий Карасев посетил следственный изолятор № 4

В приветственном слове, адресованном личному составу следственного изолятора, Дмитрий Карасев отметил, что взаимодействие руководства города и учреждения, подобного СИЗО № 4, необходимо поддерживать постоянно:

«Планомерная работа должна проводиться как на уровне заместителей главы, так и начальников профильных управлений администрации. Необходимо понимать, какие вопросы волнуют коллектив, какие проблемы являются актуальными и, исходя из этого, продумывать варианты их решения», - сказал глава Норильска.

Градоначальник подчеркнул, что кадровая политика в СИЗО № 4, равно как и во всём городе, играет сегодня важную роль. Вопрос назначения северных надбавок без обязательной отработки положенных лет обсуждается на региональном уровне. Если результат будет положительным, это сможет помочь в привлечении новых кадров в учреждение.

Также Дмитрий Карасев рассказал личному составу следственного изолятора о мероприятиях Комплексного плана социально-экономического развития Норильска и о том, какие ещё масштабные проекты реализуются при поддержке «Норникеля» и других предприятий.

«Все они требуют привлечения на территорию дополнительной трудовой силы извне, а это значит, что во главу угла становится вопрос безопасности. Считаю, что от степени укомплектованности силовых структур, их удовлетворённости условиями службы, напрямую зависит безопасность всего города», - пояснил глава города.

Он выразил сотрудникам СИЗО № 4 признательность за их преданность делу, подтвердив готовность взаимодействовать в вопросах повышения качества работы учреждения. Кроме того, Дмитрий Карасев вручил представителям следственного изолятора благодарственные письма за активность при подготовке и проведении парада Победы в нынешнем году. На своём примере, подчеркнул глава Норильска, коллектив в очередной раз продемонстрировал профессионализм и патриотический настрой.