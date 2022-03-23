Дмитрий Карасев предложил управляющим компаниям ещё до весны вывезти как можно больше снега со дворов

Согласно договорам управления многоквартирными домами, с января по март коммунальные службы должны вывозить с придомовых территорий 15% от общего объёма выпавшего снега, в мае — уже 30%. В управлении городского хозяйства сообщили, что с 1 января по 21 марта этого года уже вывезено больше 250 тысяч метров кубических снега.

- Работы по вывозу снега управляющими компаниями ведутся в соответствии с утверждённым графиком, — объясняет Римма Иванова, главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства администрации города Норильска. — Изменения в работу могут вносить неблагоприятные погодные условия или производственная необходимость. Во время обильного снегопада или сильных метелей проводится очистка только подъездных путей. Однако есть и постоянная, переходящая из года в год проблема — брошенные во дворах автомобили, которые очень мешают снегоочистке. Управляющие компании размещают на досках объявлений информацию с указанием времени уборки и просьбой убрать автомобили, но не все автовладельцы прислушиваются. Это приводит к нарушению графиков исполнения работ и мешает полноценной очистке территории.

В управляющих компаниях отмечают, что они бы и рады прислушаться к просьбе градоначальника, но в любую работу вмешивается финансовый вопрос.

- Мы не можем в одночасье увеличить объём работ по вывозу снега из дворов, — поясняет Людмила Морозова, начальник участка санитарной очистки УК «Жилкомсервис-Норильск». — Снегоочистка ведётся согласно договору управления, который рассчитывается из средств, полученных от квартиросъёмщиков. А сегодня, ко всему прочему, выросла стоимость горюче–смазочных материалов, но мы всё равно стараемся выполнять свою работу качественно. Несмотря на норму вывоза — 15%, есть дворы, где снег вывозится полностью, так как весной при обильном таянии может затопить подъезды. С 1 января по 16 марта наша управляющая компания вывезла около 60 тысяч метров кубических снега. Наша вотчина — больше трёх тысяч квадратных метров, это 209 дворов. Ежедневно, кроме воскресения, на снегоуборку выходят два погрузчика и десять самосвалов. У работников одиннадцатичасовой рабочий день — с восьми часов утра до восьми вечера, с часовым перерывом на обед. За одну такую смену вывозится три тысячи метров кубических снега.

В управлении городского хозяйства подчёркивают, что сегодня, несмотря на все сложности, все девять управляющих компаний города ведут активную работу по снегоочистке норильских дворов.