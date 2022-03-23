Дмитрий Карасев предложил управляющим компаниям ещё до весны вывезти как можно больше снега со дворов
Дмитрий Карасев предложил управляющим компаниям ещё до весны вывезти как можно больше снега со дворов
Согласно договорам управления многоквартирными домами, с января по март коммунальные службы должны вывозить с придомовых территорий 15% от общего объёма выпавшего снега, в мае — уже 30%. В управлении городского хозяйства сообщили, что с 1 января по 21 марта этого года уже вывезено больше 250 тысяч метров кубических снега.
- Работы по вывозу снега управляющими компаниями ведутся в соответствии с утверждённым графиком, — объясняет Римма Иванова, главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства администрации города Норильска. — Изменения в работу могут вносить неблагоприятные погодные условия или производственная необходимость. Во время обильного снегопада или сильных метелей проводится очистка только подъездных путей. Однако есть и постоянная, переходящая из года в год проблема — брошенные во дворах автомобили, которые очень мешают снегоочистке. Управляющие компании размещают на досках объявлений информацию с указанием времени уборки и просьбой убрать автомобили, но не все автовладельцы прислушиваются. Это приводит к нарушению графиков исполнения работ и мешает полноценной очистке территории.
В управляющих компаниях отмечают, что они бы и рады прислушаться к просьбе градоначальника, но в любую работу вмешивается финансовый вопрос.
- Мы не можем в одночасье увеличить объём работ по вывозу снега из дворов, — поясняет Людмила Морозова, начальник участка санитарной очистки УК «Жилкомсервис-Норильск». — Снегоочистка ведётся согласно договору управления, который рассчитывается из средств, полученных от квартиросъёмщиков. А сегодня, ко всему прочему, выросла стоимость горюче–смазочных материалов, но мы всё равно стараемся выполнять свою работу качественно. Несмотря на норму вывоза — 15%, есть дворы, где снег вывозится полностью, так как весной при обильном таянии может затопить подъезды. С 1 января по 16 марта наша управляющая компания вывезла около 60 тысяч метров кубических снега. Наша вотчина — больше трёх тысяч квадратных метров, это 209 дворов. Ежедневно, кроме воскресения, на снегоуборку выходят два погрузчика и десять самосвалов. У работников одиннадцатичасовой рабочий день — с восьми часов утра до восьми вечера, с часовым перерывом на обед. За одну такую смену вывозится три тысячи метров кубических снега.
В управлении городского хозяйства подчёркивают, что сегодня, несмотря на все сложности, все девять управляющих компаний города ведут активную работу по снегоочистке норильских дворов.