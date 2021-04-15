Дмитрий Карасев принял участие в работе Красноярского экономического форума — 2021

Предметом обсуждения стала жизнь городов в новых условиях после пандемии, пути привлечения инвесторов и капиталов. Сейчас каждому российскому городу требуется своя инвестиционная идентичность с определением конкурентных преимуществ, приоритетных направлений и зон развития, мер поддержки, планируемых проектов, сбором других сведений, необходимых инвесторам для принятия решений.

Дмитрий Карасев рассказал о комплексном плане социально–экономического развития Норильска до 2035 года, а также о взаимодействии федерального центра, Красноярского края, Норильска и компании «Норникель». В частности он отметил, что сегодня городам русской Арктики уделяется особое внимание. И если говорить о Норильске, то «Норникель» принимает самое активное участие в развитии территории.

– Особо важным считаю подчеркнуть, что из 120 млрд руб., предусмотренных соглашением, 81,3 миллиарда рублей — это частные инвестиции компании. Подписанное недавно соглашение, на мой взгляд, является образцово–показательным в области государственно–частного партнёрства в целях развития социально–экономической среды на примере Норильска, — поделился глава города. — Добавлю также, что, обновляя жилой фонд и коммуникации города, нельзя забывать и о создании общественных пространств — чтобы горожанам было комфортно жить в Норильске, чтобы они понимали, где можно отдохнуть, куда привести детей. На встрече с президентом «Норникеля» я предложил предусмотреть дополнительные средства для инвестирования в подобные проекты. Владимир Потанин принял решение вложить в развитие города дополнительно 150 млрд рублей. Эти деньги пойдут в том числе на реализацию мероприятий краткосрочного плана, таких, как ремонт школ, детсадов, дорог, обновление муниципального транспорта, строительство Арктического музея и так далее. Нам предстоит большая работа при плотном взаимодействии всех вовлечённых в процесс сторон.

Дмитрий Карасев оценил и позитивный эффект от возобновления после пандемии работы КЭФ как площадки для продуктивного обмена опытом и знакомства с крупными бизнес–игроками, в том числе в строительной сфере, к которым сегодня у города — в связи с грядущей реновацией — есть особый интерес.

– Участие в форуме позволит пригласить представителей бизнес–сообщества в наш город для более предметного знакомства с Норильском, в перспективе возможно и их участие в масштабном проекте его обновления, — подвёл итог глава Норильска. — Для нас очень актуально привлечение на территорию ресурсов, в первую очередь строительных.