Дмитрий Карасев присоединился к работе комиссии по приёмке территорий УК

Приёмка стартовала 1 июля. Комиссия уже успела проверить работу управляющих компаний Талнаха и части Центрального района. Вчера комиссия побывала в Оганере, а сегодня отправится в Кайеркан. 13 июля комиссия подведёт итоги, по которым будет составлен рейтинг УК, а лучшие компании отметят благодарственными письмами.

Приёмка территорий УК в городе проходит ежегодно после окончания зимнего периода. Перед этим управляющие компании всегда стараются привести свои участки в надлежащий вид. Дмитрий Карасев в целом остался доволен работой организации «Жилкомсервис-Норильск».

«Мы проверили, как проходит окраска входных групп, ремонт цокольных забирок. Как наводят порядок на детских площадках и во дворах, закреплённых за управляющей компанией. Видно, что территориям уделяется подобающее внимание, но хочется отметить, что ещё есть над чем поработать, и это касается не только УК. Сегодня мы говорили о том, что нужно искать эффективные механизмы взаимодействия между управлением городского хозяйства, управлением жилищного-коммунального хозяйства и управляющими компаниями, чтобы территориями занимались комплексно», - отметил градоначальник.

Уточним, что в зону ответственности управляющей компании входит и модельная зона на улице Мира. Сейчас там за счёт муниципалитета проводится комплексный ремонт прилегающих территорий и зданий. Проект рассчитан на два года.