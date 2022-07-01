Дмитрий Карасев проконтролировал ход работ по сохранению жилищного фонда в Центральном районе

В этом году запланированы работы по сохранению устойчивости 61 здания жилищного фонда общей стоимостью 931,3 млн рублей. Из них на 45 объектах запланированы ремонт фундамента, устройство водонепроницаемого покрытия подполья и его планировка, устройство цокольных забирок и другие работы по усилению свай и цокольных перекрытий. Ещё на 16 объектах запланировано бурение 70 термометрических скважин.

Глава Норильска ознакомился с ходом реализации комплексных мероприятий на объектах, по адресам: Ленинский пр., 26, ул. Орджоникидзе, 10а, ул. Бегичева, 3, 5.

Как доложила градоначальнику заместитель директора управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Шульгина, в настоящее время договоры заключены по всем объектам, подрядные организации приступили к выполнению работ. На Ленинском пр., 26, работы завершатся в 2023 году — это двухлетний контракт, на ул. Орджоникидзе, 10а мероприятия выполнены на 50%, на ул. Бегичева, 3, 5 — идут по графику.

Дмитрий Карасев отметил в своём Telegram-канале, что мероприятия по сохранению жилищного фонда очень важны для города: «Они дают возможность наблюдать за температурой под домами и принимать оперативные решения, направленные на сохранение устойчивости зданий. Сегодня я посетил некоторые объекты, пообщался с подрядчиками. Почти все материалы уже прибыли на территорию. Серьёзных вопросов нет, работы идут по графику».

Он также добавил, что есть некоторые сложности с асфальтировкой после завершения работ подрядными организациями, но такая ситуация наблюдается в целом по городу из-за нехватки асфальта на территории. «Над этим вопросом работаем. Я уверен, что в этом году у нас появится второй асфальтобетонный завод, который позволит нам в следующем году увеличить объёмы производства материала в два раза», — резюмировал Дмитрий Карасев.