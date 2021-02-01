Дмитрий Карасев в пятницу провел заседание КЧС

Уже долгое время жители Талнаха страдают от едкого запаха дыма, возникшего из-за возгораний на промотвале. Глава города Дмитрий Карасев собрал заседание КЧС, на котором также присутствовал и собственник «Байкала–2000». В ходе совещания руководство полигона попросило помощи в ликвидации тления, так как своими силами не справляется.

Истрия с промотвалом длится уже более полугода. Всё это время очаги возгорания ворошили и подсыпали грунтом, а также по возможности тушили водой. На сегодняшний день ситуация не улучшается, в двух новых местах снова зафиксированы очаги возгорания.

– Времени прошло уже много. Найти очаги возгорания сложно, поэтому я предлагаю привлечь специализированную организацию, составить проект по тушению и уже потом двигаться. Высота — 8–12 метров, раскопать это невозможно. Сил потрачено много, но результатов особо не дало, — прокомментировал ситуацию Сергей Липин, генеральный директор АО «НТЭК».

Глава города в заключение поручил руководству промотвала принять все возможные меры для ликвидации возгораний. А также обратился с просьбой к компании «Норникель» о выделении дополнительной инженерной и специальной техники. А также ежедневно направлять отчёт о выполненных мероприятиях в ЕДДС Норильска.

Напомним, что совсем недавно промотвал «Байкал–2000» посетил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых. После общения с руководством и осмотра территории он поручил ликвидировать все очаги возгорание к концу января текущего года.