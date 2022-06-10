Дмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам благоустройства территории в районе драмтеатра

В этом году руководство города комплексно подошло к ремонту данной территории. Было принято решение преобразить жилые дома № 1, 5, 7 и 4Г на ул. Мира и прилегающие к ним территории.

«Учитывая, что указанные дома имеют по четыре-пять корпусов, ремонту в общей сложности подлежит 12 объектов. Благоустройство модельной зоны рассчитано на два года. В планах — ремонт фасадов и кровель, обустройство детских игровых зон, асфальтировка придомовых территорий и общественных пространств», — сказал Дмитрий Карасев.

Помимо этого, в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска улицу Мира сделают пешеходной. Уже в этом году здесь начнётся ремонт коллекторов, их планируют полностью опустить под землю, территорию заасфальтировать, а тротуары сравнять с дорогой. Контракт рассчитан до 2024 года.

По словам главы города, объём работ по модельной зоне беспрецедентный. На сегодняшний день всё идет согласно срокам. Часть стройматериалов уже прибыла на территорию, остальное поступит с речной навигацией.

«Мы будем ежемесячно контролировать ход ремонтов, оказывать содействие и стремиться к тому, чтобы запланированные мероприятия выполнялись с опережающими темпами», — подытожил градоначальник.