МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам благоустройства территории в районе драмтеатра

Дмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам благоустройства территории в районе драмтеатра

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Дмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам благоустройства территории в районе драмтеатра

После совещания он посетил модельную зону, чтобы лично проконтролировать ход работ.

Дмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам благоустройства территории в районе драмтеатраДмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам благоустройства территории в районе драмтеатра

В этом году руководство города комплексно подошло к ремонту данной территории. Было принято решение преобразить жилые дома № 1, 5, 7 и 4Г на ул. Мира и прилегающие к ним территории.

«Учитывая, что указанные дома имеют по четыре-пять корпусов, ремонту в общей сложности подлежит 12 объектов. Благоустройство модельной зоны рассчитано на два года. В планах — ремонт фасадов и кровель, обустройство детских игровых зон, асфальтировка придомовых территорий и общественных пространств», — сказал Дмитрий Карасев.

Помимо этого, в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска улицу Мира сделают пешеходной. Уже в этом году здесь начнётся ремонт коллекторов, их планируют полностью опустить под землю, территорию заасфальтировать, а тротуары сравнять с дорогой. Контракт рассчитан до 2024 года.

По словам главы города, объём работ по модельной зоне беспрецедентный. На сегодняшний день всё идет согласно срокам. Часть стройматериалов уже прибыла на территорию, остальное поступит с речной навигацией.

«Мы будем ежемесячно контролировать ход ремонтов, оказывать содействие и стремиться к тому, чтобы запланированные мероприятия выполнялись с опережающими темпами», — подытожил градоначальник.

10 июня в 17:20 350
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