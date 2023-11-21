Дмитрий Карасев: «Работы идут полным ходом»

На данный момент на объекте идёт обустройство свайного фундамента — бурится последняя, 14-я скважина на левом берегу (её глубина 45 метро). Всего же забурено 28 свай — по 14 на каждой из берегов.

«Как только в декабре завершится работа на левом берегу, подрядчик начнёт устройство свайного фундамента из 14 скважин на противоположном. После окончания этих работ начнётся устройство балок и пролётных строений моста», — рассказал градоначальник.

На данный момент все работы идут в соответствии с графиком, единственное, что может помешать, — сильные морозы, тогда придётся актировать технику.

Игорь Марковский, старший прораб подрядной организации, подчеркнул, что ежедневно на объекте работают шесть-семь человек и столько же единиц техники.

Все необходимые материалы в наличии, людей и техники на объекте хватает. Все проблемы и сбои решаются в оперативном порядке.

«В планах сдать объект в декабре 2024 года, но мы постараемся раньше, чтобы успеть сделать необходимые асфальтовые работы, пока тепло», — отмечает Игорь Марковский.

Дмитрий Карасев призвал норильчан набраться терпения:

«Работы идут полным ходом. Необходимо подождать ещё немного, и мост торжественно будет открыт для пользования горожан!»