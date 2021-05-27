Реализация мероприятий в рамках четырёхстороннего соглашения уже началась

В пресс-конференции также приняли участие руководители профильных структур администрации города, которые подробно ответили на вопросы о действиях и сроках выполнения поставленных задач.

«Соглашение было подписано 20 февраля, после чего началась активная деятельность по его проработке. До 2024 года в этом документе определены мероприятия, прописаны конкретные задачи, которые необходимо выполнить городу и правительству Красноярского края. По каждому мероприятию разработана концепция. Она уже направлена в правительство края и Заполярный филиал компании «Норильский никель» на согласование. Ответ мы ожидаем в ближайшее время и будем планировать дальнейшую работу. Отмечу, что некоторые из запланированных мероприятий администрация Норильска уже проводит. Хочется, чтобы все норильчане понимали, где мы находимся в части реализации соглашения социально-экономического развития», — сказал Дмитрий Карасев.

В первую очередь речь зашла о демонтаже ветхого и аварийного жилья, а также строительстве мало- и многоэтажных домов.

Как рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации города Норильска Дмитрий Самородов:

«До 2024 года чётко расписаны все объекты, которые закреплены за «Норильским никелем» и за консолидированным федеральным, краевым и местным бюджетами. На сегодняшний день расселены и готовы к демонтажу три дома гостиничного типа. В планах на этот год — приступить к нему. Речь идёт о домах на ул. Лауреатов, 31, Шахтёрской, 18, и Надеждинской, 18. К 2024 году планируются к сносу ещё четыре аварийных жилых здания.

Следующее направление — строительство многоэтажного жилого комплекса на улице 50 лет Октября. Объекты максимально подготовлены. Обследования велись с 2018 года. Уже имеется проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. При условии, что строительство начнётся с 2021 года, к концу 2024 года ожидается ввод комплекса в эксплуатацию».

Существенным препятствием, которое касается всех объектов строительства и реконструкции жилого фонда, а также объектов социальной инфраструктуры, он назвал введение федерального закона о необходимости экологической экспертизы. Эта процедура может отодвинуть сроки начала реализации мероприятий, но является неизбежной для Норильска, так как город признан частью Арктической зоны.

«Малоэтажное строительство. Все мы знаем, что в городе есть снесённые гостинки и оставшиеся после них ростверки. Учитывая, что Норильск находится в особых климатических условиях, наличие таких ростверков открывает перед нами возможность построить малоэтажные жилые объекты в черте города, преображая облик и одновременно уменьшая затраты на буровые работы. С прошлого года администрация обследовала семь таких ростверков. Состояние их таково, что все они подлежат сносу. Нам нужны только сваи. Уже готовы контракты на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной и экологической экспертизы. Помимо этого, три ростверка заявлены на обследование в этом году. В общей массе получается 10 ростверков с реализацией до 2024 года из различных источников финансирования», — добавил Дмитрий Самородов.

Ещё одним направлением работы он назвал строительство объектов в Оганере.

«Определена территория застройки (порядка 40 гектаров) — от участка, где заканчиваются жилые дома, и в сторону перинатального центра, где ранее находились части незавершённого строительства. Силами «Норникеля» произведён демонтаж семи девятиэтажек. На их месте до 2024 года планируется строительство трёх домов с благоустройством территории и соблюдением всех требований, в том числе и по термостабилизации грунтов», — поделился Дмитрий Самородов.

«Работа в части термостабилизации выполняется при любом ремонте нулевых циклов существующих домов: бурятся температурные скважины, производится мониторинг и если мы видим, что отрицательные температуры превращаются в положительные, то подключаем науку, просим дать заключение специалистов Норильского государственного индустриального института и иных мерзлотных организаций. Принимаем общее решение по каждому конкретному дому. По договорённости с компанией «Норильский никель» в 2021 году планируем начать бурить скважины на территориях порядка 50 домов, чтобы понимать состояние грунтов. Эти дома находятся на особом контроле», — пояснил глава.

Прозвучал вопрос и о предложениях граждан по развитию города, озвученных на стратегической сессии в апреле. Дмитрий Карасев напомнил, какие новшества норильчане хотят видеть на территории:

«Поступило порядка 200 предложений. Многие из них мы учли в разработке проекта комплексного плана. О чём говорили жители? О строительстве новых домов, необходимости ремонта коллекторных сетей, строительстве детских садов, школ, бассейнов и других социальных объектов, общественных пространств, например зимнего сада, тёплых остановок, о благоустройстве новых парковых зон, подсветке зданий, велодорожках, качественном преображении города — и это только малая часть предложений по всем районам Норильска».

Беседа также коснулась программы переселения 2010–2020, которая закончилась в прошлом году. Переселить за это время запланированное количество семей не удалось из-за прекращения федерального финансирования в 2016 году. Новое соглашение с 2021 по 2024 год предусматривает переселение более 1100 семей.

«25 мая на заседании правительства края была утверждена программа переселения граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями. Она предусматривает заявочную кампанию до 18 июня 2021 года. Параллельно идёт заявочная кампания на 2022 год. Она продлится до 1 августа 2021 года. На сегодняшний день принято 1835 пакетов документов на участие в программе. Это порядка трёх с половиной миллиардов рублей», — пояснил и. о. начальника управления жилищного фонда Андрей Захаров.

В этом году планируется переселить 390 семей, с 2022 по 2024 год — ещё 490 семей ежегодно.

В рамках модернизации и реконструкции коллекторного хозяйства города до 2035 года в планах администрации — обновить порядка 600 километров трубопроводов тепловодоснабжения и канализации. Объём финансирования — порядка 25 миллиардов рублей. Работы начнутся уже нынешней осенью.

Заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Константин Купреенко рассказал о планах по экологическому направлению:

«Планируется реконструкция очистных сооружений, в комплексном плане предусмотрена модернизация систем водоотведения. Кроме того, у нас на 2021 год заложено порядка 100 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в соответствии с реестром и 90 миллионов — на озеленение города. В последующие годы, вплоть до 2024, на эти же задачи запланировано порядка 500 миллионов рублей».

Вопросы от СМИ прозвучали также относительно ремонтов дорог и мостов. Разработана дорожная карта, которая направлена в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«В 2021 году за счёт средств муниципального бюджета будет произведён ремонт двух участков на улице Талнахской», — рассказал Константин Купреенко.

«В этом году из местного бюджета заложено более 400 миллионов рублей на ремонт дорог. Каждый участок межрайонных дорог планомерно будет ремонтироваться до 2035 года. В 2021-м также будут отремонтированы участки на улицах Вокзальной, Комсомольской. В целом, когда подключится финансирование из других источников, в плане будут стоять участки большей протяжённости, предусматривающие и капитальный ремонт, и, возможно, реконструкцию. То же касается и мостов. Относительно моста через реку Наледную — нам необходимо отремонтировать его, чего бы это ни стоило. Проект готов, но здесь также стоит вопрос времени, связанный с экологической экспертизой. Надеемся, что осенью её получим и можно будет начинать работу. Этот мост у нас в приоритете», — дополнил Дмитрий Карасев.

Заместитель главы города Норильска по территориальному развитию Роман Красовский рассказал, как обстоят дела в посёлке Снежногорск:

«В нынешнем году в районе проводится большой комплекс работ. В первую очередь это запуск мусоросжигающего оборудования, которое необходимо для утилизации отходов. Планируем сделать ремонт автодороги, заключён контракт на благоустройство так называемого зелёного дворика и детского уличного комплекса «Бригантина». Подрядчики уже найдены. В этом году планируем приступить к работе».

В завершение пресс-конференции Дмитрий Карасев подвел итоги встречи и обозначил дальнейшие действия по её основным темам.

«Работа, которая сегодня проводится, возможно, ещё не видна — ничего не построено. Но хочу заверить, что по всем направлениям администрация города активно работает. Некоторые из озвученных в плане задач, как, например, ремонт Комплексного центра социального обслуживания населения, начнутся уже в этом году. Это та малая часть запланированного, которую возможно реализовать максимально быстро. Не будем забывать и о тех работах, которые мы выполняем за счёт местного бюджета. На это заложены большие суммы. 27 мая состоится видео-конференц-связь с губернатором Красноярского края, где будут обсуждаться в том числе и озвученные сейчас вопросы. О ходе решения каждого из них мы будем докладывать правительству Красноярского края. Будем отмечать, где нам необходима помощь краевого центра, компании «Норильский никель» и правительства Российской Федерации. В целом мы работаем стабильно, реализуем мероприятия в рамках заключённого соглашения», — подытожил глава города Норильска.