Дмитрий Карасев взял на контроль ситуацию с течью под домом на ул. Нансена, 48

В субботу Дмитрий Карасев решил лично осмотреть место залива. Течь шла прямо под жилой дом на ул. Нансена, 48.

«Мы боимся, что из-за течи может произойти растепление грунтов под домом. Службы осмотрели подполье и устранили течь. Однако впереди ещё много работы по выпарке льда, который образовался в результате многодневного залития», — рассказал глава города.

Ситуация находится на контроле у Дмитрия Карасева, так как причина залития гаражей, который располагаются через дорогу от дома, до сих пор не установлена. По его поручению к среде службы должны предоставить отчёт о наличии других протечек в этом районе, а также подготовить план действий по их устранению в случае наличия.