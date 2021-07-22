Дмитрий Карасев взял под личный контроль ремонт фасадов в Норильске

В целом график соблюдается. Есть отставания на некоторых домах, но это связано с погодными условиями, а также с задержкой доставки материалов и рабочей силы на территорию.

Дмитрий Карасев побывал на всех объектах, чтобы проверить, как продвигается ремонт, и узнать, не требуется ли помощь со стороны администрации.

- В Кайеркане мы осмотрели пять домов - на трёх из них работа идёт полным ходом. Подрядчик пообещал сдать объекты в срок. На двух домах к покраске ещё не приступили. Но управляющая компания нас заверила, что к назначенной дате фасады будут готовы. Задержка связана с тем, что материалы ещё не доставили в город. В Талнахе обновят фасады четырёх домов. На трёх уже ведутся работы, на четвёртом только устанавливают леса. Но материалы и рабочие уже прибыли в город, потому здесь я не переживаю. В Центральном районе мы осмотрели 11 объектов. Работы задерживаются только на двух. Но подрядчик гарантировал, что всё будет сделано в срок, к 30 сентября, - сообщил глава города Дмитрий Карасев.

Он поручил увеличить количество рабочих на некоторых объектах, чтобы дело пошло быстрее, а также устранить замечания. Кроме того, дал задание управлению городского хозяйства, а также МУК ЖКХ контролировать выполнение работ, особенно там, где есть отставание от графика. И пообещал на следующей неделе вновь проинспектировать все объекты.

Ремонт фасадов должен финансироваться из Фонда капитального ремонта, куда норильчане ежемесячно отчисляют деньги. Но в рамках программы капремонта сроки по покраске фасадов могут растянуться на долгое время. Поэтому по инициативе администрации Норильска средства на эти работы ежегодно закладываются в городской бюджет, благодаря чему удаётся поддерживать достойный внешний вид жилых домов.