Дмитрий Свиридов обсудил с норильскими депутатами задачи, поставленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию

Председатель Заксобрания края и депутаты Норильского городского Совета говорили о поручениях, которые дал глава государства властям всех уровней. По мнению краевого спикера, решение большинства из намеченных Владимиром Путиным задач касается непосредственно Норильска.

- Во время своего послания президент особое внимание уделил регионам. Многое касалось Красноярского края, - напомнил Дмитрий Свиридов. - Перед всеми органами власти поставлены серьёзные задачи, от решения которых зависит развитие и процветание нашей страны, благополучие и здоровье граждан, политическая, социальная и экономическая стабильность России.

Руководство страны готово оказывать регионам помощь в решении самых важных вопросов. С учётом такой поддержки со стороны федерального центра северяне смогут добиться значительных результатов. Со своей стороны, власти края, включая Законодательное собрание, незамедлительно включатся в работу по реализации мер, озвученных президентом. Это на сегодня основная задача Законодательного собрания Красноярского края, такая же задача стоит перед депутатами Норильского городского Совета.

- Большинство решений непосредственно затронут Норильск и Норильский промышленный район, - подчеркнул Дмитрий Свиридов. - Они благотворно повлияют на жизнь и развитие нашего города.

Председатель Законодательного собрания и депутаты городского Совета обратили внимание на ряд аспектов послания президента, по их мнению, особо актуальных для Норильска. В первую очередь, речь идёт о мерах, касающихся медицины, поскольку важнейшим приоритетом для нашей страны Владимир Путин назвал здоровье людей.

Масштабные мероприятия в этой области, которые затронут каждого - расширение программы диспансеризации, вакцинация, цифровизация услуг, повышение доступности медицины. Сейчас в Норильске идёт реализация планов, нацеленных на повышение качества медицинского обслуживания. Закупается новое медицинское оборудование, готовится создание новых центров медобслуживания, ведётся ремонт в существующих медучреждениях и идёт строительство новых, принимаются серьёзные меры по привлечению медицинских специалистов. Функции поддержки и контроля за реализацией этих планов, по мнению Дмитрия Свиридова, лежат сегодня в том числе и на депутатах городского Совета.

Отдельно спикер регионального Заксобрания высказался о необходимости участия норильчан в вакцинации. Спикер Заксобрания, сам сделавший прививку от коронавируса, обратился к норильским депутатам с просьбой поддержать прививочную кампанию собственным примером.

Оптимистично выглядят озвученные в послании президента меры по поддержке туризма. Планы развития туристической индустрии на территории становятся реальностью. Компания «Норникель» анонсировала большой проект - на озере Мелкое планируется построить современный туристический комплекс, Агентство развития Норильска активно развивает туркластер «Арктический». Эти проекты гармонично укладываются в новый нацпроект по развитию туризма, который будет включать, в том числе льготные кредиты на создание инфраструктуры и строительство гостиниц. Север Красноярского края пока не попал в число пилотных территорий, где будет обкатываться новая схема, однако Дмитрий Свиридов полагает, что воспользоваться всеми преимуществами программы северяне смогут в ближайшем будущем.

По мнению участников видеоконференции, серьёзные перспективы для Норильска открывает строительство северного широтного хода (СШХ) - железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе, что станет дополнительным импульсом к развитию Арктики. Успешный запуск и строительство СШХ приведут к расширению инфраструктурных транспортных проектов в арктической зоне. Следующими должны стать трансполярная магистраль Норильск - Салехард и магистраль «Полярная» - Норильск-Игарка и Русское-Игарка.

Депутаты и спикер Заксобрания края также обсудили озвученные президентом меры поддержки малого и среднего бизнеса, представители которого понесли значительные экономические потери во время пандемии.

- От того, как активно мы будем воплощать намеченные президентом планы в жизнь на местах, - резюмировал встречу председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, - зависит развитие таких уникальных городов, как наш Норильск, и всей России в целом.