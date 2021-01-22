Дмитрий Свиридов, представитель Законодательного собрания Красноярского края, посетил Норильск с рабочим визитом

Четырёхстороннее соглашение между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель» направлено на социально-экономическое развитие города. В течение 15 лет в Норильске будут проводиться комплексные меры, которые существенно изменят облик города и качество жизни горожан.

«Соглашение содержит значительный комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и развитие Норильска. Тут и глобальный проект реновации жилья, и строительство значимых социальных объектов. Например, в ближайшие годы совместными усилиями планируют переселить жителей десятков аварийных домов, построить новое жильё, отреставрировать памятники истории. В перспективе – модернизация ЖКХ, коммунальных сетей, возведение медицинских и образовательных учреждений, детских садов, реконструкция других социальных объектов, - пояснил Дмитрий Свиридов. - Очень важно, что соглашение будет подписано в самом начале года. Это значит, что многие проекты, как жилищные, так и инфраструктурные, получат старт уже в текущем, 2021 году. Отмечу и то, что столь значимый для всего Красноярского края заполярный город выступает в данном соглашении как равноправный полноценный партнёр, взаимодействующий с правительством страны, краевыми властями, горно-металлургической компанией «Норникель». Проекты, внесённые в соглашение, – это реальное отражение запросов северян. Если судить в глобальном смысле, новое соглашение - свидетельство того, что наш регион уделяет особое внимание жизни и развитию северных территорий. Край выходит на качественно новый этап освоения Арктики, на котором важны как освоение богатств Севера, так и создание высокого уровня жизни людей, живущих за полярным кругом».