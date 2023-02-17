Дмитрий Свиридов: «Символ прошлого станет символом будущего»

С инициативой создать новое общественное пространство выступило Агентство развития Норильска. Городская администрация и компания «Норникель» её поддержали. Практическая реализация проектов стартовала 9 февраля. Планируется, что свои двери «Башня» откроет в первом квартале 2024 года. На реконструкцию здание градообразующее предприятие выделило порядка миллиарда рублей.

«Впечатления от этого важного проекта – очень хорошие. «Башня», символ города прошлого, должна стать символом города будущего, символом реновации. Проект реконструкции показывает, как разные структуры и организаци в Норильске вовлечены в реализацию планов обновления города. Агентство развития Норильска разработало и предложило реконструкцию. Городские власти идею поддержали. «Норникель» вложил средства. Появляется отличное пространство для горожан. Тёплое, доброе, душевное место для детей, взрослых, молодёжи. Место, где будут проводиться отличные концерты, выставки, праздники. Здесь будут звучать стихи и песни, сочиненные в Норильске. «Башня» - это там, где горожан всегда будут ждать, где интересно, куда людей будет тянуть», - считает Дмитрий Свиридов.

Отметим, что посмотреть на то, как будет выглядеть новое общественное пространство внутри и снаружи, можно уже сегодня в имиджевом центре компании «Норникель» в СКР «Арена». Там же горожане могут ознакомиться с макетами обновленного комплекса Заполярного государственного университета, новым Арктическим музеем современного искусства «АММА» на Комсомольской, 37, и талнахской поликлиникой на 1000 мест.

«Это прекрасная идея - показать, как будут выглядеть основные объекты реновации, - делится впечатлениями от экспозиции Дмитрий Свиридов, - когда видишь воочию, как будут выглядеть новые и реконструированные здания в комплексе, становится ясно, насколько масштабен и важен комплексный план обновления заполярного города и какую значительную работу нам предстоит сделать. Хочу отметить ещё одну очень важную функцию имиджевого центра «Норникеля» в «Арене». Там же расположен центр подбора персонала компании, стартовая площадка для тех, кто планирует попасть на работу на предприятие. Отличная идея – чтобы людям было максимально удобно, всё в одном месте, куда можно попасть без дополнительных пропусков: информация о вакансиях, социальных льготах, заработной плате и важных социальных объектах, которые обеспечат комфортную жизнь в городе».