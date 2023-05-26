Дмитрий Карасев: «К пожароопасному сезону готовы!»

8 мая на совещании врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил главам муниципалитетов держать ситуацию с пожарами на особом контроле и обозначил главную задачу – не допускать возгораний, заблаговременно выполняя все превентивные меры.

В Норильске на заседании КЧС обсудили подготовку к летнему пожароопасному сезону и сформировали чёткий алгоритм совместных действий в случае угрозы возникновения пожаров.

Ежегодно на территории Норильска в летний период возрастает риск загораний травы и торфа в тундровой зоне. Основной причиной, как правило, является несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону управлением ГО и ЧС был разработан план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Норильска в летний пожароопасный сезон 2023 года.

Решено сформировать патрульно-контрольную группу из сотрудников надзорных органов, полиции, пожарной охраны и ГО и ЧС, которые будут проводить регулярные рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в тундровой зоне. Все нарушители будут привлекаться к административной ответственности или даже уголовной, если их действия приведут к тяжким последствиям.

Кроме того, запланированы выездные проверки городских полигонов бытовых отходов для предупреждения возгораний на данных территориях.

Летний пожароопасный сезон установлен в Норильске с 15 июня по 15 сентября.