До 1 апреля ИП и малые предприятия края обязаны предоставить в Красноярскстат данные о своей работе за 2020 год

Законодательством предусмотрено, что сплошной учёт деятельности малого и среднего бизнеса в России проводится каждые пять лет, и участвовать в нём обязаны все экономические субъекты.

Отчёты можно предоставить разными способами. Заполнить анкету на портале «Госуслуги». Для предоставления сведений по форме «№ 1-предприниматель» ИП будет достаточно наличия на портале подтверждённой учётной записи. Юридическим лицам услуга по заполнению формы «№ МП-сп» будет доступна при наличии подтверждённой учётной записи и электронной подписи. Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи можно заполнить анкету на интернет-сайте Красноярскстата или обратиться к операторам электронного документооборота. Если предоставление сведений в электронном виде указанными способами вызывает затруднение, анкету можно предоставить в Красноярскстат в бумажном виде или отправить почтовым отправлением с описью вложения.

Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя и содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Кроме того, получить консультацию по вопросам заполнения форм можно у специалистов Красноярскстата. Вся необходимая информация расположена на официальном сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва: https://krasstat.gks.ru/folder/97571.

Красноярскстат гарантирует конфиденциальность: все предоставленные данные будут использованы в обобщённом виде без указания результатов деятельности конкретного юридического лица или предпринимателя.