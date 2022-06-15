До 20 июля норильчане могут подать заявку на благоустройство дворовой территории

Напомним, Норильск участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. Чтобы подать заявку горожанам необходимо обратиться в свою управляющую компанию с просьбой помочь с 21 июня по 17 июля организовать и провести собрание собственников, в котором должны принять участие более половины всех жильцов двора. На собрании прежде всего нужно проголосовать за вступление в программу. Также жильцам следует определиться, какие работы будут проводиться — из минимального или дополнительного перечня. В первый входит асфальтировка территории, установка скамеек, урн и энергосберегающих светильников. К дополнительному перечню относятся устройство детских игровых и спортивных площадок, а также пешеходных переходов. При этом собственники должны понимать, что в программе они примут и финансовое участие. Конечные суммы получаются достаточно скромными, а именно: 2% от стоимости работ из минимального перечня или 20% — из дополнительного. Кроме того, в случае установки, например, детского игрового комплекса, траты на содержание площадки также распределяются между собственниками квартир.

Инициативные норильчане, желающие увидеть преображение своих дворов, должны поторопиться, поскольку пропорции субсидирования из года в год увеличиваются в пользу благоустройства общественных территорий. На ремонт дворов остаётся все меньше средств.

Разъяснения по программе дала заместитель начальника УЖКХ по производству Татьяна Шульгина:

- Начиная с 2017 года большая часть субсидий направлялась в пользу дворов. Года три назад пропорции изменились — сейчас 30% средств направляются на ремонт дворов, остальное — на благоустройство общественных территорий. С учётом того, что эта сума небольшая, дворов с каждым годом становится всё меньше. Если в 2017 году был благоустроен 41 двор, то в прошлом году — всего шесть. В этом году запланированы работы в трёх дворах в районе Талнах — на улице Енисейской, 7, 9, 11. Причём в 2021 году мы даже не израсходовали все средства. Просто не нашлось инициативных граждан, готовых подать заявку. Кроме того, второй год подряд у нас собрания приходятся на летний период, когда горожане разъезжаются в отпуск, и трудно собрать кворум.

Заявка подаётся в приёмную управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска по адресу: Севастопольская 7, 2–й этаж в рабочие дни с 09.00 до 17.00. По всем вопросам можно обращаться как в УЖКХ (43-70-40), так и в управляющие компании, с которыми у собственников домов заключены договоры управления. С подробной информацией, а также с примерами реализации программы можно ознакомиться на сайте https://norilsk-city.ru/, во вкладке «Формирование комфортной городской среды». Здесь размещена вся информация по реализации программы с 2017 года, в том числе дизайн-проекты дворовых территорий, которые будут благоустроены в этом году.