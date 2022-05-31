До 2024 года в крае появится 20 объектов по обращению с ТКО

С 2019 года регион перешёл на новую систему обращения с ТКО, в которую входят региональные операторы в 14 технологических зонах. Система позволила увеличить охват коммунальной услугой с 73% до 96%. Для внедрения раздельного накопления и сбора ТКО в регионе определены пилотные города. Также от Красноярского края подана заявка на участие в отборе для предоставления федеральной субсидии в 2022 году. За счёт этих средств планируется приобрести 1150 контейнеров для раздельного накопления отходов. На сегодня инфраструктура края по обращению с ТКО представлена 25 полигонами, шестью предприятиями по мусоросортировке. Территориальная схема по обращению с отходами предусматривает создание и реконструкцию 20 объектов до 2024 года, ещё 50 объектов инфраструктуры предстоит возвести или обновить до 2029 года.

Министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых сообщил, что создавать объекты планируется за счёт бюджетных средств, частных инвестиций и концессионных соглашений. Губернатор Александр Усс также отметил необходимость привлечения частных инвестиций для создания инфраструктуры. Глава региона поручил проработать механизм взаимодействия с заинтересованными во вложениях инвесторами и оптимизировать работу с документами.