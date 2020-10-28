МАУ ИЦ «Норильские новости»

До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов

До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов

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До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов

Компания «Норникель» инвестирует 6,5 миллиарда рублей в обновление парка тепловозов.

До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов

Норильская железная дорога является одной из самых северных железных дорог мира, по ней перевозят грузы из Дудинки в НПР. До 2030 года «Норникель» инвестирует 6,5 миллиарда рублей. За счёт этих средств будет обновлён парк тепловозов.

Планируется приобретение восьми новых магистралей и 19 манёвренных локомотивов. Помимо этого средства будут направлены на капитальный ремонт 23 локомотивов и модернизацию двух тепловозов.

Обновление парка позволит увеличить объём грузоперевозок. Если в 2019 году он составил 18,4 миллиона тонн, то к 2030 году эта цифра вырастет до 21,9 миллиона тонн.

Напомним, что норильскую железную дорогу построили в 1935 году. Её протяжённость составляет 365 километров.

Фото Ирина Яринская
28 октября в 13:00 3660
ТепловозыНорильская железная дорога
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