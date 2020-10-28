До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов
До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов
Компания «Норникель» инвестирует 6,5 миллиарда рублей в обновление парка тепловозов.
Норильская железная дорога является одной из самых северных железных дорог мира, по ней перевозят грузы из Дудинки в НПР. До 2030 года «Норникель» инвестирует 6,5 миллиарда рублей. За счёт этих средств будет обновлён парк тепловозов.
Планируется приобретение восьми новых магистралей и 19 манёвренных локомотивов. Помимо этого средства будут направлены на капитальный ремонт 23 локомотивов и модернизацию двух тепловозов.
Обновление парка позволит увеличить объём грузоперевозок. Если в 2019 году он составил 18,4 миллиона тонн, то к 2030 году эта цифра вырастет до 21,9 миллиона тонн.
Напомним, что норильскую железную дорогу построили в 1935 году. Её протяжённость составляет