До 2030 года в Норильске обновят парк тепловозов

Норильская железная дорога является одной из самых северных железных дорог мира, по ней перевозят грузы из Дудинки в НПР. До 2030 года «Норникель» инвестирует 6,5 миллиарда рублей. За счёт этих средств будет обновлён парк тепловозов.

Планируется приобретение восьми новых магистралей и 19 манёвренных локомотивов. Помимо этого средства будут направлены на капитальный ремонт 23 локомотивов и модернизацию двух тепловозов.

Обновление парка позволит увеличить объём грузоперевозок. Если в 2019 году он составил 18,4 миллиона тонн, то к 2030 году эта цифра вырастет до 21,9 миллиона тонн.