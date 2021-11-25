До 26 ноября жюри всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова» определит победителей

«Полярная сова» начинался как городской конкурс, потом вырос в региональный, а сегодня стал открытым всероссийским. Уже второй год фестиваль проходит в очно-заочной форме. Его учредители — управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс «Родина». Последний является и организатором фестиваля.

Анастасия Батова, директор кинокомплекса «Родина», отмечает, что в будущем году «Полярная сова» отметит 20-летний юбилей:

- Большое спасибо его участникам, а также членам жюри, которые с удовольствием отзываются на нелёгкую обязанность выбора лучших авторов. Мы рады, что состав жюри расширяется, и в него входят настоящие мастера. Например, в этом году присоединилась Ольга Проскурнина, известная горожанам по фестивалю «Чёрное пальто».

В этом году работы конкурсантов рассматриваются в следующих номинациях: игровой, документальный, анимационный фильм, социальный ролик «Мой город за 60 секунд», фильм или видеосюжет, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. Внутри каждой номинации также предусмотрено деление участников по возрасту. По итогам конкурса также определяются обладатели Гран-при, специального приза им. Исаака Магитона и приза зрительских симпатий.

На конкурс прислали 227 работ свыше 700 ребят со всей страны — от Питера до Находки, а также детские студии из стран СНГ. До 26 ноября члены профессионального жюри, кстати, представляющие разные города нашей страны, в онлайн-формате определят победителей в номинациях, а также обладателей Гран-при и специальных призов.

- Уже стало хорошей традицией то, что жюри возглавляет Сергей Серегин, режиссёр, сценарист, руководитель мастерской режиссуры мультимедиа ВГИКа. Также в состав жюри входят Александр Калашников, режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России; Евгений Селиванов, директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации; Ольга Проскурнина, режиссёр, продюсер, основатель Норильского фестиваля моды и современного искусства «Чёрное пальто»; Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра Норильска; Андрей Раздевилов, видеоинженер Дворца культуры Норильска, и Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» и местной Общественной палаты, - отметили в «Родине».

Вчера обладателя приза зрительских симпатий выбирало детское жюри, куда вошли участники детско-молодёжного объединения «Спектр». Традиционно этот приз разыгрывается среди работ, представленных в номинации «Анимационный фильм».

Как рассказала Екатерина Ковальская, руководитель детско-молодёжного объединения активистов «Спектр», в жюри пригласили активных школьников Норильска, желающих участвовать в социальной жизни города. Им предстояло оценить 55 представленных работ:

- Работы очень разные, выполненные в различных техниках, из различных материалов, с озвучкой или музыкальным сопровождением. Темы для мультиков тоже разнились: кто-то сделал сюжеты на основе сказок, общеизвестных или собственного сочинения, кто-то ориентировался на злободневные темы, есть и поучительные рассказы. Очень вдохновляет, как активно в фестивале-конкурсе участвуют ребята со всей страны.

Анастасия Рейнер, член жюри, отметила, как трудно выбрать одну из более чем полсотни работ, тем более что при определении «Приза зрительских симпатий» возраст участников не имеет значения — в одной группе соревнуются и 4-летние, и 16-летние авторы:

- Но в каждом возрасте есть свои шедевры, поверьте. Видно, как ребята постарались, они все уникальны, талантливы, и вложили много сил. Я вижу у них огромный потенциал работать дальше и восхищена тем, что они делают. Строгих критериев нет, я оценивала представленные ленты по уровню визуализации, грамотности речи, сюжету. Побывать в жюри очень интересно, но ещё это крайне ответственно: не хочется никого обидеть, но выбрать лучшую ленту нужно.

Однако «Полярная сова» — это не только сам конкурс. Фестивальная неделя включает несколько очных мероприятий.

- В этом году мы изменили формат «Полярной Совы», сделав большой акцент на образовательную программу. В ней четыре онлайн-мастер-класса от профессионалов общероссийского уровня. 22 ноября онлайн-встречу «Сами снимаем кино. Что для этого нужно?» провёл Сергей Серегин. Вчера о том, «Как придумать, если не придумывается», рассказала преподаватель мультипликации детской киностудии «Поиск» Лейла Сиянова, — отметила директор «Родины».

Уже сегодня все желающие могут стать слушателями мастер-класса «Работа с актёром». Секретами поделится Ольга Проскурнина. А завтра состоится заключительная онлайн-встреча — «Снимаем документальное кино об истории своей семьи». Экспертом выступит Александр Калашников. Все мастер-классы проходят в 18.00 по норильскому времени. Адрес ссылки для регистрации: https://leoinfo.ru/sova.

Завтра же на сайте кинокомплекса «Родина» кино-родина.рф и в социальных сетях будут объявлены итоги фестиваля «Полярная сова», а его закрытие запланировано на 27 ноября: в полдень в КВКО «Экран» пройдёт показ анимационной программы Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой. Спецпрограммы».