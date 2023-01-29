До конца 2025 года должен быть введён в эксплуатацию новый жилой дом на ул. Павлова, 23

Шестиэтажный двухподъездный дом возведут на месте прежнего жилого здания: строители проведут работу с нуля, включая демонтаж старого фундамента и устройство нового свайного поля, рассказал Дмитрий Шедиков, директор компании-проектировщика ООО «Сибирское инженерное бюро». Эта компания не имеет полностью завершённых проектов в Норильске (параллельно она разрабатывает проект дома на ул. Кирова, 7/10), но обладает опытом северного проектирования и строительства. Например, в 2017-м «Сибирское инженерное бюро» закончило строительство здания интерната на 300 мест в посёлке Носок. Также компания возводила ряд нежилых объектов в нашем регионе, а в Ханты-Мансийске проектировала две школы на 1100 мест и детский сад на 300 мест. Эти здания были введены в эксплуатацию в прошлом году.

По замыслу специалистов дом на ул. Павлова, 23, разделят на две секции. В каждой будет лестнично-лифтовой блок, помещения общего пользования, квартиры. Вход в каждый подъезд будет оснащён подъёмником для маломобильных групп населения. Общая площадь здания – 2992 кв. м, жилая – 1290 кв. м. Предусмотрено по шесть квартир на первых этажах и по восемь – на последующих. Всего проектируется 20 однокомнатных квартир, и по десять двух- и трёхкомнатных, по три квартиры на первых этажах в каждом подъезде будут предназначены для маломобильных групп населения.

Дом предполагается строить из быстровозводимых конструкций. Здание будет каркасного типа – несущим станет металлический каркас из прокатных профилей. После анализа вариантов материала для наружных стен — кирпичная кладка с наружных утеплением, слоистая кладка или каркасная обшивная система Knauf с наружной обшивкой общей толщиной 292 мм — проектировщики остановились на последнем. Теплотехнические характеристики всех ограждающих конструкций учитывают условия Севера, говорят в «Сибирском инженерном бюро».

– Стена Knauf удобна с точки зрения увеличения общей площади здания и снижения собственной массы. Учтены и предыдущие замечания Градсовета по схожему зданию на ул. Кирова, 7/10, в частности в жилых комнатах окна сделаны шире, в кухнях остались прежними. Также нынешним проектом предусмотрены размещение геодезических марок по периметру здания, установка системы «Умный дом» – счётчики воды с беспроводным радиомодулем, автоматическая передача данных по потреблённой электроэнергии, автоматическое освещение лестничных клеток, входов в жилой дом, номерного знака дома, — отметил Дмитрий Шедиков.

Что касается цветовых решений для фасада, то за основу взяты требования утверждённого альбома типовых колористических решений города для этого района. Проектировщики предложили три варианта расцветки здания – все с использованием палитры оранжевого и жёлтого, оттеняющих спокойный молочный цвет.

В ходе обсуждения представленного проекта члены Градсовета усомнились в надёжности выбранного материала для наружных стен здания. Такое сомнение, кстати, они выразили и при обсуждении проекта дома на ул. Кирова, 7/10.

На заседании прозвучало мнение, что Knauf не обеспечит срок капитальности дома в 50 лет. Нет документального подтверждения, что эта система выдерживает агрессивную среду, свойственную нашему региону. Кроме того, зданию нужны железобетонные, в крайнем случае комбинированные каркасы. Ещё одно предложение — «утопить» выступающие подъезды в здание, чтобы не мешать снегоуборке. Зато собравшиеся единогласно проголосовали за самый яркий вариант расцветки из трёх представленных.

– Да, после возведения этот дом будет выделяться на фоне окружающего жилого фонда советской застройки, но это побуждает быстрее приводить в порядок и его. Когда обновлена группа домов, весь микрорайон смотрится совсем по-другому, – отметил глава города Дмитрий Карасев. — В целом я согласен с замечаниями, касающимися стеновых конструкций. Если есть документы, подтверждающие возможность их использования на Крайнем Севере, то вопросов нет. Если нет, я предложил бы поговорить с производителем о возможностях монтажа выбранной системы в наших условиях или рассмотреть иные варианты. Новые материалы должны применяться, но только при условии, что мы уверены в их качестве.

Представитель компании-проектировщика счёл все прозвучавшие замечания конструктивными, теперь предстоит доработать проект и представить его на повторное рассмотрение.