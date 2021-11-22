До конца апреля 2022 года на улицах города должны появиться новые электробусы

Управление имущества администрации Норильска разместило заявку на закупку двух электробусов, предназначенных для перевозки пассажиров, и трёх станций ультрабыстрой зарядки мощностью до 300 кВт. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

На покупку электробусов из бюджета выделено 83,1 млн руб., а на зарядные станции — 46,9 млн руб. Доставка техники и оборудования ожидается до 30 апреля 2022 года.

В техническом задании указано, что электрические автобусы технически допустимой максимальной массой более пяти тонн должны быть небесно-синего цвета, вмещать от 70 до 105 пассажиров и преодолевать на одном заряде батареи от 50 до 100 километров.

Напомним, в сентябре стало известно, что в рамках программы «Развитие транспортной системы» местные депутаты приняли решение о закупке в 2021–2022 годах восьми электробусов. Было согласовано, что НПОПАТ получит на приобретение восьми электробусов в 2021 году 121,5 млн рублей, а в 2022-м — 283,5 млн рублей. Всего же планируется закупить восемь экологичных машин российского производства, сообщают федеральные источники.