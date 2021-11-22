До конца апреля 2022 года на улицах города должны появиться новые электробусы
До конца апреля 2022 года на улицах города должны появиться новые электробусы
Управление имущества администрации Норильска разместило заявку на закупку двух электробусов, предназначенных для перевозки пассажиров, и трёх станций ультрабыстрой зарядки мощностью до 300 кВт. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.
На покупку электробусов из бюджета выделено 83,1 млн руб., а на зарядные станции — 46,9 млн руб. Доставка техники и оборудования ожидается до 30 апреля 2022 года.
В техническом задании указано, что электрические автобусы технически допустимой максимальной массой более пяти тонн должны быть небесно-синего цвета, вмещать от 70 до 105 пассажиров и преодолевать на одном заряде батареи от 50 до 100 километров.
Напомним, в сентябре стало известно, что в рамках программы «Развитие транспортной системы» местные депутаты приняли решение о закупке в 2021–2022 годах восьми электробусов. Было согласовано, что НПОПАТ получит на приобретение восьми электробусов в 2021 году 121,5 млн рублей, а в 2022-м — 283,5 млн рублей. Всего же планируется закупить восемь экологичных машин российского производства, сообщают федеральные источники.