До конца года в городе планируется запустить более 200 лифтов

- Глава города взял этот вопрос на личный контроль. Мы пригласили к разговору представителей регионального фонда как основного заказчика, а также представителей управляющих компаний и подрядчика, выполняющего монтаж лифтового оборудования, для того чтобы выяснить причину задержки и определить, в чём требуется оказать содействие, — рассказал Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству.

Первая встреча прошла на прошлой неделе. Представитель подрядчика сообщил, что готов представить управляющим компаниям пакет документов для приёмки 40 лифтов. К сегодняшнему дню их число выросло до 63.

- Проволочки возникли не по вине исполнителя, а из-за срывов сроков доставки грузов — проблема в городе известная. Администрация подключилась к процессу, и нужное оборудование разгрузили в первую очередь, — пояснил Константин Купреенко.

В ближайшее время будут разработаны графики запуска оставшихся лифтов, чей ввод в эксплуатацию намечен до конца года — их больше двухсот. Графики разместят на сайтах города и управляющих компаний. По плану лифтовые работы продолжатся и в будущем году. Константин Купреенко отметил, что эта тема останется на контроле у главы города, и еженедельные совещания со всеми сторонами — участницами процесса продолжатся.

Между тем коммунальники отметили, что в период, когда лифт в доме не работает, не начисляется и плата за его содержание. Напомним, она рассчитывается в зависимости от площади квартиры, поскольку речь идёт о жилищной услуге.