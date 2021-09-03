До конца года в многоквартирных домах Норильска установят 200 новых лифтов

Замена будет проходить комплексно. Помимо кабины лифта обновят электрооборудование и направляющие, по которым движется лифт, отремонтируют машинное отделение и блоки управления. По возможности расширят проёмы, чтобы мамочкам с колясками было удобно заходить и выходить из лифта. В кабинах повесят зеркала, оснастят их металлическими поручнями, кнопками со шрифтом Брайля. О прибытии на этаж оповестят голосовые и звуковые сигналы.

Напомним, что все лифты, отслужившие более 25 лет, подлежат замене на новые до 2025 года. По словам заместителя министра строительства края Людмилы Бондаренко, регион успешно справляется с этой частью программы капремонта. По краю уже установлено 1855 новых лифтов, до конца года смонтируют ещё более 400.