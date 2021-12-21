До конца этой недели планируется завершить монтаж 231 лифта в Норильске и 23 лифтов в Дудинке

В ближайшее время на производственно-технический осмотр (ПТО), выполняемый после монтажа нового оборудования, поступят 154 лифта, ещё на сотню поданы заявки. В 30 домах Норильска техника уже работает, сообщил представитель подрядчика. В Дудинке работы завершены в 11 домах, сейчас готовят акты ПТО.

УК отчитались о ситуации на их территориях обслуживания. «Заполярный жилищный трест» сообщил, что работа ведётся на двух лифтах (Набережная, 49, 2 корпуса), на остальные подрядчик не заходил. Закончить монтаж он обещает до конца декабря.

Представитель «ЖКС» пояснил, что в ремонте находятся 44 лифта, запущены 10 из них. Из оставшихся 34 лифтов на семи монтажные работы завершены, управляющая компания ждёт поступления документов, чтобы направить их в Ростехнадзор.

На территории «Северного управдома» должны заменить 22 лифта, к настоящему моменту смонтированы 15, на шесть документы переданы в Ростехнадзор.

В УК «Город» в ремонте 33 лифта. 20 запущены, на 13 адресах работы близки к завершению, но документация подрядчиком не предоставлена.

«Северный быт» отчитался, что из эксплуатации выведен 41 лифт, пять заменены и запущены, по семи документы сданы в Ростехнадзор. На остальные ждут документацию от подрядчика.

По словам представителя «ТалнахБыт», заменить требуется 60 лифтов. 39 уже смонтированы, на них получены все документы, они освидетельствованы Ростехнадзором и введены в эксплуатацию. Документы на 21 лифт рассматривают в Ростехнадзоре, в 14 случаях получено одобрение, специалисты УК ожидают оставшихся разрешений на пуск.

На территории «Нордсервиса» замене подлежат 37 лифтов, на 29 выполнены работы, 12 запущены. К работе над оставшимися восемью лифтами подрядчик пока не приступал. Но они находятся в рабочем состоянии и входят в число тех 30, что будут заменены в будущем году.

Участники совещания отметили, что тормозит процесс организация, занимающаяся ПТО, она должна выдать акт в течение пяти рабочих дней. Как добавил представитель регфонда, с представителями этой организации вели беседу, на которой те пообещали, что все заявки отработают. Но задержка вновь произошла: «16 лифтов накопилось в Кайеркане, «зависли» Талнах и Центральный район. Поскольку мы работаем с исполнителем по контракту, планируем начать с ним претензионную работу. Мы не можем выбрать сейчас иную организацию, это отнимет у нас ещё больше времени, поскольку вновь потребуется проводить тендер. Поэтому просим содействия у администрации города».

Резюмируя итоги совещания, Павел Пискунов, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, отметил, что работа по монтажу лифтов будет оставаться на контроле у городских властей, для чего и проводятся регулярные встречи со всеми сторонами: «Ранее мы получали информацию, что лифты будут сданы в эксплуатацию до конца года, но подрядчик столкнулся с проблемами, касающимися сроков освидетельствования лифтового оборудования. Мы переговорим с задействованными лицами, в том числе с подрядчиком, осуществляющим ПТО, Ростехнадзором, другими организациями и выясним причины отсрочки».