До конца месяца норильчане могут проголосовать за территорию для благоустройства в 2022 году

До 30 мая у норильчан есть шанс высказать своё мнение. В этом году в Норильске на голосование вынесли два участка — общественную территорию на ул. Комсомольской, в районе городского плавательного бассейна и Дворца спорта «Арктика», а также участок в Кайеркане — на ул. Первомайской, в районе школы № 40 и спортивной школы № 5.

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