МАУ ИЦ «Норильские новости»

До конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновят

До конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновят

Главная / Новости / Город

До конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновят

Территорию обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

До конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновятДо конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновятДо конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновятДо конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновят

Работы находятся в завершающей стадии: устанавливаются малые архитектурные формы, игровое оборудование, на верхнем ярусе площадки строители укладывают прорезиненное покрытие.

Сергей Гарбарук, заместитель директора УЖКХ по благоустройству и оперативному контролю, признаёт, что работы несколько затянулись, но не по вине подрядчика:

- Задержалась поставка, материалы пришли только осенью. К счастью, нам повезло с погодой, оборудование можно спокойно монтировать. Зона отдыха получится необычной, думаю, норильчане уже оценили её внешний вид. Проект строительства разрабатывал подрядчик, а дизайнерские решения предложил институт города, который проектирует подобные объекты для всего региона.

В УЖКХ добавили: поскольку плитку на участке укладывали в начале июля, а предварительно полностью поменяли грунт, местами произошли его подвижки. Недочёты исполнитель исправит, время на это у него есть - сдача объекта намечена на 31 октября.

- Мы планируем переложить и выровнять «поплывший» участок, устранить другие замечания. По договору подрядчик несёт гарантийные обязательства на протяжении трёх лет, в течение которых он должен содержать оборудование в исправном состоянии, то есть вовремя заменять его или выполнять мелкий ремонт. Кстати, ущерб, нанесённый в результате вандальных действий, к гарантийным случаям не относится, - говорят в УЖКХ.

Предотвратить порчу оборудования должна помочь установка системы видеонаблюдения.

Следующим летом управление экологии администрации Норильска планирует озеленить прилегающую к благоустраиваемой площадке территорию, поставив тем самым «зелёную точку» в оформлении большой зоны отдыха.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Витас Бенета
21 октября в 17:17 310
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также