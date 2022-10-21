До конца месяца зону отдыха на ул. Комсомольской, 9, полностью обновят

Работы находятся в завершающей стадии: устанавливаются малые архитектурные формы, игровое оборудование, на верхнем ярусе площадки строители укладывают прорезиненное покрытие.

Сергей Гарбарук, заместитель директора УЖКХ по благоустройству и оперативному контролю, признаёт, что работы несколько затянулись, но не по вине подрядчика:

- Задержалась поставка, материалы пришли только осенью. К счастью, нам повезло с погодой, оборудование можно спокойно монтировать. Зона отдыха получится необычной, думаю, норильчане уже оценили её внешний вид. Проект строительства разрабатывал подрядчик, а дизайнерские решения предложил институт города, который проектирует подобные объекты для всего региона.

В УЖКХ добавили: поскольку плитку на участке укладывали в начале июля, а предварительно полностью поменяли грунт, местами произошли его подвижки. Недочёты исполнитель исправит, время на это у него есть - сдача объекта намечена на 31 октября.

- Мы планируем переложить и выровнять «поплывший» участок, устранить другие замечания. По договору подрядчик несёт гарантийные обязательства на протяжении трёх лет, в течение которых он должен содержать оборудование в исправном состоянии, то есть вовремя заменять его или выполнять мелкий ремонт. Кстати, ущерб, нанесённый в результате вандальных действий, к гарантийным случаям не относится, - говорят в УЖКХ.

Предотвратить порчу оборудования должна помочь установка системы видеонаблюдения.

Следующим летом управление экологии администрации Норильска планирует озеленить прилегающую к благоустраиваемой площадке территорию, поставив тем самым «зелёную точку» в оформлении большой зоны отдыха.