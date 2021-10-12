До конца недели на Ленинском проспекте планируется включить уличное освещение
До конца недели на Ленинском проспекте планируется включить уличное освещение
Об этом сообщил Александр Акантьев, начальник отдела энергетики управления «Норильскавтодор».
По его словам, все 57 опор освещения смонтированы, сейчас устанавливают светильники – всего их 114. Осталось оснастить 37 опор.
«По контракту срок окончания работ - 31 октября, но мы планируем управиться к концу этой недели. Качественнее светодиодное освещение заменит газоразрядные лампы, отслужившие несколько десятков лет. Новые лампы с температурой света 4000 Кельвинов будут управляться дистанционно», пояснил Александр Акантьев.
Также на проспекте продолжается монтаж привычной горожанам иллюминации – пока она заменяет основное освещение, а в дальнейшем будет включаться к праздничным дням. В начале Ленинского проспекта в рамках пилотного проекта до конца декабря установят динамическую иллюминацию. Работа ведётся по трёхстороннему соглашению между Агентством развития Норильска, «Норильскавтодором» и ООО «Энергоинжиниринг».
Для этого потребовалось увеличить устойчивость фундаментов – конструкция иллюминация обладает бОльшей парусностью. Будет смонтировано 14 консолей на семи опорах вдоль домов № 1, 3 и 5, а также три растяжки – между домами № 3 и № 4, № 5 и № 8. Цена, предусмотренная договором, - 11 млн рублей. В целом в нынешнем году город заключил два «световых» контракта - по модернизации шкафов управления наружным освещением (заменены все 95 шкафов, работы завершены, ведётся пусконаладка) и по замене 1765 светильников наружного освещения на улицах Центрального района. Это успели сделать до конца сентября.
«Замена опор освещения и светильников связана с повышением энергоэффективности: новые светильники потребляют в два раза меньше электроэнергии, а также диммируются, что в будущем позволит ещё больше сократить энергопотребление», - говорит Александр Акантьев.
В «Норильскавтодоре» отмечают, что общая сумма затрат составила свыше 110 млн рублей. Сюда входят расходы на выполнение полного спектра работ, в том числе доставку оборудования, замену систем управления освещением, прокладку новых кабелей и так далее.