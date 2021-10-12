До конца недели на Ленинском проспекте планируется включить уличное освещение

По его словам, все 57 опор освещения смонтированы, сейчас устанавливают светильники – всего их 114. Осталось оснастить 37 опор.

«По контракту срок окончания работ - 31 октября, но мы планируем управиться к концу этой недели. Качественнее светодиодное освещение заменит газоразрядные лампы, отслужившие несколько десятков лет. Новые лампы с температурой света 4000 Кельвинов будут управляться дистанционно», пояснил Александр Акантьев.

Также на проспекте продолжается монтаж привычной горожанам иллюминации – пока она заменяет основное освещение, а в дальнейшем будет включаться к праздничным дням. В начале Ленинского проспекта в рамках пилотного проекта до конца декабря установят динамическую иллюминацию. Работа ведётся по трёхстороннему соглашению между Агентством развития Норильска, «Норильскавтодором» и ООО «Энергоинжиниринг».

Для этого потребовалось увеличить устойчивость фундаментов – конструкция иллюминация обладает бОльшей парусностью. Будет смонтировано 14 консолей на семи опорах вдоль домов № 1, 3 и 5, а также три растяжки – между домами № 3 и № 4, № 5 и № 8. Цена, предусмотренная договором, - 11 млн рублей. В целом в нынешнем году город заключил два «световых» контракта - по модернизации шкафов управления наружным освещением (заменены все 95 шкафов, работы завершены, ведётся пусконаладка) и по замене 1765 светильников наружного освещения на улицах Центрального района. Это успели сделать до конца сентября.

«Замена опор освещения и светильников связана с повышением энергоэффективности: новые светильники потребляют в два раза меньше электроэнергии, а также диммируются, что в будущем позволит ещё больше сократить энергопотребление», - говорит Александр Акантьев.

В «Норильскавтодоре» отмечают, что общая сумма затрат составила свыше 110 млн рублей. Сюда входят расходы на выполнение полного спектра работ, в том числе доставку оборудования, замену систем управления освещением, прокладку новых кабелей и так далее.